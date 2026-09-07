Gobierno presentó una nueva propuesta salarial a médicos: ¿en qué consiste?

Gremios y miembros de sociedades médicas se reunieron este lunes con los ministros de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), María Teresa Barán; de Trabajo, Mónica Recalde; y de Economía, Óscar Lovera, para buscar una salida al conflicto generado por el reclamo salarial de los profesionales.

Tras el encuentro, el presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, doctor Roberto Riveros, informó que las autoridades presentaron una nueva propuesta para intentar destrabar la protesta.

“Es una propuesta que habla del escalafón médico y afectaría a toda la clase médica”, explicó.

Según detalló, la iniciativa contempla mejoras tanto en el salario base como mediante un escalafón que tendría alcance para todo el plantel médico de la salud pública.

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¿Qué cambió en la propuesta del Gobierno?

Los médicos reclaman un aumento salarial universal de G. 3 millones por cada vínculo de 12 horas. En una primera propuesta, el Gobierno había planteado un incremento de G. 500.000, pero dirigido únicamente a profesionales especializados, además de una “carrera sanitaria” que contemplara un escalafón.

Riveros señaló que la nueva propuesta introduce modificaciones respecto al planteamiento inicial.

“Hay una mejora en cuanto a la propuesta que habían pasado en la primera oportunidad. Es una propuesta más específica y nos toca analizar estos números para sentarnos nuevamente con ellos a conversar”, manifestó.

El dirigente médico indicó que la propuesta sobre el escalafón contempla aspectos relacionados con el grado de especialidad y la antigüedad en el sistema sanitario.

Médicos analizarán los números antes de responder

Uno de los puntos destacados por el representante médico es que el eventual aumento ya no estaría limitado exclusivamente a los especialistas.

“Lo que cambia es que anteriormente no estaba contemplado ese aumento para médicos no especialistas; hoy sí está contemplado. Y en el escalafón inicial solo se habla de antigüedad, no de una cuestión de formación de cada profesional médico”, explicó.

Riveros sostuvo que los gremios deberán estudiar en detalle la propuesta económica presentada por el Ejecutivo antes de fijar una posición.

“Tenemos que sentarnos a hacer números para poder estimar lo que ellos proponen y a partir de ahí podríamos pasarle respuestas más exactas”, afirmó.

Gobierno busca evitar renuncias masivas

Durante la reunión también estuvo presente la preocupación por las renuncias de profesionales de la salud pública presentadas durante la protesta.

Riveros señaló que la ministra de Salud fue vista “preocupada” por la posibilidad de que se concreten las renuncias una vez cumplidos los plazos administrativos correspondientes.

La intención, según explicó, es evitar que los profesionales abandonen el sistema público y encontrar una salida al conflicto antes de que las dimisiones se hagan efectivas.

Esta mañana, más de 200 anestesiólogos presentaron renuncia ante el Ministerio de Salud. En total, serían 631 las dimisiones presentadas de profesionales médicos, aunque desde la cartera sanitaria solo se habla de 270 formalizadas.

Nueva reunión en 48 horas

El presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica destacó que percibieron una mayor apertura por parte de las autoridades y adelantó que se prevé una nueva reunión dentro de 48 horas.

Antes de ese encuentro, la propuesta será analizada en las distintas sociedades médicas y también en una asamblea del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), conforme explicó.

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Riveros indicó que el objetivo es unificar la posición de los médicos para llevar una respuesta conjunta al Gobierno.