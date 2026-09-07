Video: motochorros interceptan a joven y le roban su motocicleta en Ñemby

Un joven de 26 años denunció que fue víctima de un asalto durante la madrugada de este sábado en el barrio Caaguazú de Ñemby. Dos hombres que circulaban en una motocicleta lo habrían seguido durante varias cuadras hasta interceptarlo y robarle su biciclo.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:20, sobre la calle Lapacho casi avenida Caaguazú. La víctima, identificada como Matías Rubén Cáceres Samaniego, regresaba de su trabajo en un supermercado de Ypané y se dirigía a su domicilio.

Según el informe de la Comisaría 55ª Vista Alegre de Ñemby, el joven observó por el retrovisor una luz que aparentemente correspondía a una motocicleta que lo seguía. Ante la sospecha, ingresó a una calle empedrada e intentó acelerar para llegar rápidamente a su casa.

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Lo interceptaron a pocas cuadras

Sin embargo, los sospechosos finalmente lo interceptaron. De acuerdo con el relato de la víctima, eran dos hombres que circulaban en una motocicleta tipo GL. Uno llevaba una capucha blanca y el otro vestía de negro.

El acompañante descendió del biciclo y lo intimó para que entregara su motocicleta. El joven manifestó a los agentes que el delincuente mostró un objeto que él presumió que era un arma de fuego, por lo que decidió entregar el vehículo.

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Tras apoderarse de la motocicleta, los dos hombres huyeron del lugar. La víctima no fue despojada de su mochila, en cuyo interior tenía su teléfono celular y documentos personales.

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Buscan imágenes de circuito cerrado

El biciclo robado es una motocicleta Kenton GL 125, de color rojo, año 2024, con chapa 996 ABJE. El vehículo está registrado a nombre de la víctima.

Agentes policiales acompañaron al joven para verificar las cámaras de circuito cerrado instaladas en la zona. Los investigadores consideran que las imágenes podrían ser claves para identificar a los responsables y determinar el recorrido que realizaron antes y después del asalto.

Los antecedentes del caso serán remitidos al Ministerio Público de Ñemby y al Centro de Operaciones Policiales para la búsqueda y localización de la motocicleta.

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Aumentan las denuncias por robo de motos

El subcomisario Nelson Quiñónez, de la Comisaría 55ª, señaló que en los últimos días también recibieron denuncias relacionadas con el robo de motocicletas en la zona.

Explicó que varios de los biciclos sustraídos cuentan con sistemas de GPS, lo que permite a los agentes realizar un seguimiento y recuperar los vehículos. Según indicó, efectivos del Grupo Lince y personal policial vienen realizando procedimientos para localizar los bienes denunciados como robados.

El jefe policial confirmó además que durante la noche fue recuperada otra motocicleta en jurisdicción de la Comisaría 31ª, mediante un procedimiento realizado con apoyo del Grupo Lince.