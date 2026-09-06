Video: así actúan los motochorros para arrebatar celulares en plena calle

Hugo Adrián Fernández denunció haber sido víctima de motochorros el pasado miércoles 26 de agosto, alrededor de las 12:50, en inmediaciones del Shopping del Sol, sobre la calle Juan XXIII casi Cecilio Da Silva, en Asunción.

El hombre relató que se encontraba en la vía pública hablando por teléfono cuando una motocicleta con dos ocupantes se acercó a gran velocidad. En ese momento, los delincuentes pasaron muy cerca de la víctima y, sin descender del biciclo, el acompañante le arrebató el celular que tenía en la mano.

El hecho quedó registrado por cámaras de circuito cerrado. En las imágenes se observa cómo los sospechosos se aproximan mientras Fernández se encuentra distraído, pasan junto a él, concretan el arrebato desde la motocicleta y posteriormente escapan a toda velocidad.

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“Me rozaron y me quitaron el teléfono”

“Cuando giro para mirar mi camino y cruzar la calle, veo que dos personas en moto a alta velocidad me rozan, literalmente, me quitan el teléfono de la mano”, relató Fernández.

El denunciante manifestó que pudo observar al acompañante debido a que llevaba levantado el visor del casco. Según su relato, quedó paralizado por el impacto del hecho y, al intentar buscar ayuda, no encontró policías en la zona.

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Posteriormente, intentó rastrear el dispositivo, pero el teléfono dejó de emitir su ubicación casi inmediatamente. Fernández acudió entonces a la Comisaría 10ª Metropolitana, donde formalizó la denuncia.

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Otra víctima denunció un ataque similar

Mientras realizaba la denuncia, Fernández aseguró que otra persona se encontraba en la dependencia policial y manifestó haber sido víctima de un hecho similar minutos antes.

Según su relato, esta segunda víctima había descendido de un ómnibus sobre la avenida Aviadores del Chaco, frente al shopping, cuando dos personas que circulaban en motocicleta le arrebataron el celular de la mano.

Fernández considera que los delincuentes podrían estar recorriendo la zona en busca de víctimas y que, tras concretar un robo, continúan desplazándose por el sector para repetir el mismo modus operandi.

La víctima también mencionó que otro caso difundido recientemente presentaba características similares: una motocicleta y dos ocupantes, con el acompañante utilizando un casco azul. Por ello, pidió que se investigue si existe un patrón entre los distintos hechos.

Cuestionan la falta de seguridad

El denunciante cuestionó la falta de presencia policial en una zona de alta circulación y advirtió sobre la vulnerabilidad de quienes transitan diariamente por el sector.

“Acá hay un sistema de seguridad que evidentemente no está funcionando”, sostuvo Fernández.

También pidió evitar responsabilizar a las víctimas por los robos. Afirmó que se encontraba realizando una llamada por un asunto personal y que nunca imaginó que sería atacado en plena vía pública.

“Las personas que hoy somos víctimas, mañana pueden ser uno de ustedes tranquilamente”, expresó, al reclamar mayor prevención y respuesta por parte de las autoridades.