Hugo Javier ya sabe cuándo compurgará su condena por corrupción en Central

El ex gobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR - cartista) está recluido desde ayer, martes 4 de agosto, en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza para cumplir su condena a 10 años de cárcel por el desvío de G. 5.105 millones de los fondos de emergencia, durante su administración al frente de la Gobernación.

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Este miércoles el juez de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N° 3 Carlos Mendoza Peña determinó el cómputo definitivo de la pena impuesta al ex animador de fiestas tropicales, y estableció que Hugo Javier González tendrá compurgada su condena a 10 años de cárcel en fecha 6 de mayo del año 2033.

Además, el magistrado puntualizó que el condenado tendrá derecho a solicitar su salida transitoria el 6 de mayo de 2028 y su libertad condicional a partir del 6 de enero del año 2030, fecha en que cumplirá las dos terceras partes de la condena.

En su resolución el juzgado de Ejecución resalta que Hugo Javier cumplió arresto domiciliario desde el 12 de abril de 2022, por disposición de la jueza de Garantías de Central María Elena Cañete; y luego pasó a cumplir prisión preventiva desde el 4 de enero hasta el 10 de julio de 2025.

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Es decir, esos tres años y 3 meses que estuvo con arresto y en prisión, se le restan de su condena a 10 años de cárcel que ahora debe cumplir. En consecuencia, le quedan 6 años y nueve meses en prisión para compurgar su condena.

Condena a 10 años de cárcel para Hugo Javier

El exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre, en el juicio oral que finalizó el 4 de enero de 2025, fue condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza grave y uso de facturas falsas y clonadas, en el caso conocido como “obras fantasmas”, que en plena pandemia causaron un perjuicio de G. 5.105 millones a la Gobernación.

El fallo dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Karina Cáceres (presidenta), Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón fue ratificado en segunda instancia en marzo de este año, por el Tribunal de Sentencia Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala.

La sentencia quedó firme en el mes de julio del corriente año, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros María Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón, así como la camarista Silvana Luraghi Sarubbi, rechazó los recursos extraordinarios de casación y aclaratorias, planteados por los distintos condenados.

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En esta causa también fueron condenados a 10 años de prisión el exasesor y exdirector de Gabinete Miguel Ángel Robles Ibarra, sindicado como el “cerebro del esquema delictivo”; y a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena al exdirector de Administración y Finanzas Javier Marcelo Rojas Giménez; la exsecretaria del gobernador Lourdes Lezcano Decoud; al extesorero Luis Eduardo Allende Araújo y la exsecretaria de Administración y Finanzas Modesta Valiente Escobar.