Falta de estudios médicos en Central obliga a viajar a Asunción

En la mañana de este martes, varios pacientes esperaban acceder a estudios en la sede de la XVIII Región Sanitaria, en la capital, donde - según comentó una de las personas presentes – solo dan 30 turnos por día.

Una paciente que acudió desde Ñemby dijo haber llegado a las 5:30 y logró conseguir un turno. Afirmó que en el Hospital Distrital de su ciudad no existe la variedad de estudios disponibles que necesita.

Otra mujer, que llegó desde la ciudad de Mariano Roque Alonso, no tuvo tanta suerte y no consiguió un número.

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Comentó que necesita realizarse estudios relacionados a un cuadro de diabetes que no están disponibles en su ciudad ni en los hospitales de otras localidades cercanas como Villa Hayes o incluso en el Hospital Materno Infantil de Loma Pyta, en Asunción.

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Dijo que la XVIII Región Sanitaria es su “última opción” y que si no consigue los estudios deberá recurrir a un centro asistencial privado, con el gasto monetario que eso conlleva.