Más de 60 renuncias en el Hospital de Itauguá: especialistas son difíciles de sustituir, dice director

La tensión entre el gremio médico y el gobierno sigue ante las propuestas de las autoridades al reclamo de un reajuste salarial del Sindicato Nacional de Médicos.

Este conflicto escaló de una huelga de cinco días, a masivas renuncias de médicos en los hospitales dependientes de la red de hospitales y centros de atención del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la convocatoria a una nueva huelga para el 21 y 22 de setiembre. Desde el gobierno aseguran que no tienen fondos para responder al pedido de los médicos, que reclaman ganar G. 8 millones mensuales por 12 horas laborales a la semana.

Miguel Ferreira, director del HNI, que puso su cargo a disposición en solidaridad con sus colegas, insistió -al ser consultado sobre la situación- que las luchas médicas siempre son legítimas, pero habría que estudiar el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) para ver si es factible o no realizar el ajuste salarial.

“Las luchas de los colegas son legítimas, de ahí hay que estudiar un poco si el Estado paraguayo está en condiciones de proporcionar lo que pide el gremio médico”, refirió.

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Especialistas tardan años en formarse

Sobre los profesionales de la salud que presentaron renuncias, dijo que ya son aproximadamente 60 personas, entre los que precisó la mayoría son cirujanos infantiles, médicos terapistas de niños y médicos terapistas neonatólogos.

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Afirmó que estos especialistas son difíciles de sustituir, sobre todo por los años que lleva al formación de los mismos.

“Lamentablemente nuestro país todavía tiene pocos especialistas, muy limitados todavía en esos campos y la formación de un especialista lleva años. Por ejemplo, para ser cirujano pediátrico necesitás siete años de formación después de recibirte como médico, y la formación de especialista en neonatología son cinco años de formación”, concluyó.