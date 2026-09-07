Huelga de médicos: renuncias de especialistas podrían ser una “catástrofe”, advierte Bachi Núñez

La crisis entre el Gobierno y el gremio de médicos del sistema público de salud sigue sin resolverse, con los galenos en camino a otra huelga nacional a finales de septiembre, insatisfechos con las propuestas que ha hecho hasta ahora el Poder Ejecutivo ante sus reclamos de reajuste salarial, mejora de condiciones laborales, garantías de disponibilidad de insumos y medicamentos y otros reclamos.

Los médicos del sector público anunciaron la semana pasada que irán a una nueva huelga nacional el 21 y 22 de septiembre, casi un mes después del paro de cinco días que tuvo lugar en agosto.

El gremio médico reclama que los salarios de sus miembros han estado estancados desde 2012 y exige que el Gobierno eleve sus sueldos del monto actual de 5 millones de guaraníes a un piso de 8 millones. Además, afirman que no existen condiciones para brindar atención médica adecuada en el sistema público debido a una falta generalizada de medicamentos e insumos. También exigen pagos dobles por días feriados trabajados y la contratación de más profesionales de la salud en los hospitales públicos.

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Los galenos se han manifestado disconforme con las propuestas hechas por el Gobierno para destrabar la crisis, entre las que fueron anunciadas la implementación de un escalafón meritocrático que igualaría los sueldos de médicos contratados con los nombrados a partir de julio de 2027 y los pagos dobles por feriados desde enero del próximo año.

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Sumando presión al Gobierno, cientos de especialistas médicos de los principales centros de salud del sector público, difíciles de reemplazar, han presentado sus renuncias en protesta desde la semana pasada.

“Sería necio cerrarnos” al diálogo

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio Núñez (ANR, Partido Colorado), hizo un nuevo llamado al diálogo entre el Ejecutivo y el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) y planteó la posibilidad de que el Congreso conforme una “comisión de crisis” para ayudar a buscar un acuerdo.

“Hay que dialogar y llegar a un acuerdo”, subrayó. “No tenemos que cerrarnos al diálogo, sería necio cerrarnos”.

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El senador Núñez, médico de profesión, reconoció en repetidas ocasiones que el sistema público de salud en Paraguay está en crisis y planteó la semana pasada la posibilidad de realizar ajustes en el Presupuesto de Gastos de la Nación para 2027 con el fin de redireccionar fondos al sector de salud.

Hoy, el legislador cartista volvió a mencionar la necesidad de “mejorar el gasto público” y apuntó a ítems como los gastos por viajes en el Parlamento como un posible aspecto en el que se podrían dar recortes.

“Podría ser una catástrofe”

El presidente del Congreso afirmó que entre 6.000 y 8.000 personas se gradúan como doctores en medicina en Paraguay cada año, pero indicó que “casi el 80 por ciento” son estudiantes que luego van a Brasil a ejercer o a continuar sus estudios. Del saldo restante de egresados que se quedan en Paraguay, solo unos 800 hacen especializaciones o residencias médicas, agregó.

Por eso, dijo encontrar especialmente preocupantes las renuncias de especialistas que se produjeron la semana pasada.

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“Paraguay no tiene muchos especialistas”, enfatizó. “Podría ser una catástrofe que no tengamos terapistas neonatólogos o cirujanos pediátricos u otras especialidades, no es algo que se pueda traer rápidamente de Formosa”.

Más allá de la disconformidad del Sinamed con las propuestas del Gobierno, el senador Núñez opinó que es una necesidad “imperiosa” la implementación de una carrera médica “para poner orden” y admitió que el Congreso debe hacer “autocrítica” en ese punto, ya que un proyecto de carrera sanitaria lleva mucho tiempo en estasis en el Parlamento.

Uno de los reclamos elevados por el Sinamed ha sido precisamente la falta de avances en torno al proyecto de carrera sanitaria y la ambigüedad con la que el Gobierno lo ha presentado como una posible solución a la crisis.