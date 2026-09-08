Ypacaraí se prepara para celebrar la 54.ª edición del Festival del Lago

La ciudad de Ypacaraí se prepara para recibir una nueva edición del tradicional Festival del Lago Ypacaraí, que este año llega a su 54.ª edición con una variada propuesta artística y cultural. Las actividades se desarrollarán durante seis jornadas, a partir de hoy 8 al domingo 13 de septiembre, en el Centro de Eventos Municipal.

La celebración busca reunir a familias, artistas, artesanos y visitantes en torno a una programación que combina diferentes expresiones de la cultura nacional y local. La danza, la música y la artesanía tendrán un papel destacado durante toda la semana.

Una semana cargada de cultura y tradición

Las actividades comenzarán este martes 8 de septiembre a las 18:00 con el Festival Local de Danzas, una jornada dedicada a celebrar el talento de los grupos de la ciudad. La actividad tendrá además un significado especial con el homenaje a la profesora Sonia Gennaro.

El programa continuará el mañana, en el mismo horario con la inauguración de la Feria Artesanal, donde los visitantes podrán conocer y adquirir productos elaborados por artesanos. En el lugar también contemplará un homenaje al señor Adolfo Snead.

Para el jueves 10 de septiembre está previsto el Festival Nacional de Danzas, que reunirá nuevamente a exponentes de esta expresión artística y tendrá como homenajeada a la profesora Sonia Gennaro.

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La agenda cultural dará paso el viernes 11 a la Noche de Aficionados, una propuesta que permitirá a distintos artistas mostrar sus habilidades ante el público y aportar variedad a la programación del tradicional festival.

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La Noche Central será el sábado 12

Uno de los momentos más esperados por los ciudadanos y turistas llegará el sábado 12 de septiembre, con la Noche Central del Festival del Lago Ypacaraí. Durante esta jornada se realizará un homenaje póstumo a Don Flaminio Arzamendia, como reconocimiento a su trayectoria y aporte.

La noche central iniciará a las 19:00 y será uno de los principales encuentros de la celebración, que estará marcada por la música, los homenajes y el espíritu festivo que caracteriza a esta tradicional actividad de Ypacaraí.

Cierre con el Festival de Rock del Lago

El programa llegará a su cierre el domingo 13 de septiembre, a las 19:00 con el Festival de Rock del Lago, una propuesta destinada especialmente a los amantes de este género musical.

La última jornada también incluirá la clausura de la Feria Artesanal, poniendo fin a seis días de actividades culturales y artísticas.

Con esta programación, Ypacaraí vuelve a poner en valor su identidad cultural y su tradición artística, invitando a la ciudadanía y a visitantes de diferentes puntos del país a disfrutar de una semana especial en el marco de la 54.ª edición del Festival del Lago Ypacaraí.

Una celebración que combina tradición, talento y cultura para mantener vivo el espíritu de uno de los festivales más representativos de la ciudad.

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