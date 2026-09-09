Abogado de Hugo Javier González habla de golpiza y confirma amenazas

A diferencia del abogado Bernardo Villalba -quien descartó que el exgobernador de Central Hugo Javier González haya sufrido un atentado y aceptó sin cuestionamientos la versión de que habría sufrido una caída por un accidente cerebro vascular (ACV)- para el abogado Guillermo Gayoso, las distintas lesiones que presenta su cliente son más bien compatibles con una golpiza, según dijo en una entrevista radial.

“Hugo Javier González ha sido prácticamente desfigurado totalmente. Tiene las contusiones en la cabeza, tiene siete centímetros abierto, tiene lleno de coágulos adentro, los ojos terribles. Tengo entendido que ya perdió algunos dientes de la golpiza que recibió. Nosotros consideramos que un golpe, sea cual fuese las circunstancias, es un golpe. Este señor está completamente desfigurado, con lesiones en los brazos, con lesiones en la cara, escoriaciones en la mano, en la nalga ¿Cómo explicamos tal posición?, dijo el profesional en una entrevista a radio Monumental.

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Gayoso dijo que son muy llamativas las contradicciones del caso y que, a pedido de la familia, se está interiorizando de las circunstancias en que se produjeron las lesiones que tiene Hugo Javier y que es muy temprano para descartar un atentado.

Abogado confirmó que Hugo Javier González recibió amenazas

“Lo que me llama la atención es la manera cómo terminó Hugo. Me llama la atención que se haya caído de una manera, que esté de otra manera, la ropa que tenía, ya no tiene la ropa, las cámaras están entrecortadas, ¿por qué tanto tiempo de llevarlo al (hospital de) Itauguá?, ¿por qué pararon en (el hospital de) Barrio Obrero primero?, ¿por qué se fueron a otro lugar? Hugo Javier es muy guapo, por eso es que sigue vivo”, agregó Gayoso.

Asimismo, el abogado reveló que tanto la pareja como la hija y las hermanas de Hugo Javier le comunicaron de forma telefónica que él recibía amenazas. El letrado aclaró que no le consta personalmente porque su cliente no le dijo y por eso no podía profundizar sobre el particular aún, debido a que recién este miércoles se reunirá con sus familiares para conocer los detalles.

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Gayoso aclaró que es amigo de Hugo Javier y que no cobró honorarios por intervenir en su defensa, debido a que el exgobernador no tenía recursos para pagarle.

El lunes último, el exgobernador del Departamento Central Hugo Javier González fue internado en la unidad de terapia intensiva en estado delicado en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) con un diagnóstico inicial de ACV y traumatismo. Posteriormente, se le detectó una infección por meningitis bacteriana.

Hugo Javier sufrió el incidente en su celda en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, donde guarda reclusión por la condena a 10 años de prisión por el multimillonario desvío de fondos públicos durante la emergencia sanitaria del covid de cuando era gobernador.

Fiscal estudia videos y testimonios

La investigación está a cargo del fiscal Luis Chamorro, quien ya dispuso la remisión de los videos captados por las cámaras de seguridad de la Penitenciaría al Laboratorio Forense del Ministerio Público.

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Asimismo, el agente fiscal llamó a declarar al compañero de celda de Hugo Javier y otras personas que considera que podrían aportar más datos para el esclarecimiento de las circunstancias en que Hugo Javier sufrió las graves lesiones que hoy lo tienen postrado en una cama de terapia intensiva, con pronóstico reservado.