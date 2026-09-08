Caso Hugo Javier: Fiscalía remite a laboratorio forense filmaciones de la cárcel y llama a testigos

El Ministerio de Justicia (MJ) entregó este lunes las filmaciones de circuito cerrado de las cámaras que apuntan a la celda en la que Hugo Javier González Alegre, exgobernador de Central y conocido como el “N° 2”, cumple su condena en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza (UPIE), al fiscal Luis Chamorro, del Sector 1, encargado de investigar el llamativo caso.

En tal sentido, funcionarios del Laboratorio Forense del Ministerio Público recepcionaron hoy los archivos, para su análisis y peritaje de las imágenes, a fin de determinar si existió o no algún tipo de intervención o edición sobre ellos, de acuerdo con lo que informaron fuentes de la Fiscalía.

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Por otra parte, también se dio a conocer que fueron convocados para este martes, Teófilo Báez, director de La Esperanza, recinto en donde Hugo Javier González cumple su pena de 10 años de encierro por el desvío de G. 5.105 millones de los fondos de emergencia de la Gobernación del Departamento Central.

Igualmente, también fueron convocados por el agente investigador los agentes penitenciarios, así como el personal de enfermería y de la ambulancia que le brindó inicialmente la asistencia a Hugo Javier, siempre de acuerdo con lo que se informó desde el Ministerio Público.

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Por otra parte, se informó también que Luis Fernando Giménez Quiñónez, compañero de celda de Hugo Javier y condenado por el secuestro y crimen de Amín Riquelme, también ya fue convocado y ya declaró previamente ante el fiscal Chamorro, sin embargo, no se descarta que pueda ser citado nuevamente en el marco de la investigación que llevar por carátula “personas innominadas s/ hecho a determinar”.

Fiscal se constituyó en la celda Hugo Javier González

En el marco de las primeras diligencias investigativas, el fiscal Luis Chamorro, se constituyó este lunes en el establecimiento penitenciario para encabezar las primeras diligencias y reconstruir la línea de tiempo.

De acuerdo con los registros oficiales por el Ministerio de Justicia, Hugo Javier González ingresó a su celda a las 15:28 tras culminar sus tareas diarias, según se observa en el circuito cerrado difundido por la institución.

Sin embargo, alrededor de las 23:29, se activó el protocolo de emergencia cuando su compañero de celda alertó a los guardias sobre un percance ocurrido en el sanitario.

Tras el aviso, el recluso fue auxiliado y derivado de urgencia, primeramente al Hospital General Barrio Obrero y, posteriormente -debido a la complejidad de su cuadro- al Hospital Nacional de Itauguá.