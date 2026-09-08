Dictamen forense de Hugo Javier: no se puede descartar una agresión

El médico forense del Poder Judicial que evaluó a Hugo Javier González, exgobernador de Central, confirmó un cuadro clínico de extrema gravedad —fractura lineal de cráneo, sangrado intracraneal y severas lesiones en rostro y miembros superiores— y advirtió que la evidencia disponible no permite establecer una causa única ni excluir una agresión como origen de las lesiones. El dictamen, fechado el 7 de septiembre y presentado ante el Juzgado de Ejecución Penal de Delitos Económicos y Corrupción y Crimen Organizado N° 3, fue elaborado por el Dr. Jorge Maldonado tras una inspección en el Hospital Nacional de Itauguá, donde el exgobernador permanece internado en terapia intensiva.

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Un cuadro clínico de extrema gravedad

Según el informe, González fue hallado con Glasgow 3/15, intubación orotraqueal, ventilación mecánica asistida, vía venosa central, sonda vesical y un tubo de drenaje ventricular externo. El examen físico registró equimosis frontal izquierda de unos 7 centímetros, extensas equimosis periorbitarias bilaterales con edema palpebral marcado, una lesión equimótica en el dorso de la mano derecha y otra de tipo mixta —equimótica y excoriativa— en el antebrazo izquierdo.

El forense aclaró que no fue posible inspeccionar espalda, glúteos, muslos ni piernas por el riesgo que implicaba movilizar al paciente.

Los estudios de imágenes citados documentan hallazgos de peso: tres lesiones hiperdensas en el mesencéfalo compatibles con eventos hemorrágicos agudos, una imagen hiperdensa en la región olfatoria del lóbulo frontal, y un hematoma extracraneano agudo en la zona frontotemporoparietal izquierda, asociado a una fractura lineal del hueso frontal.

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La agresión, entre las hipótesis no descartadas

El punto central del dictamen es su cautela respecto al origen de las lesiones. El médico forense sostuvo que los elementos disponibles permiten afirmar objetivamente la existencia de las lesiones externas, la lesión ósea craneal, el hematoma extracraneano y las hemorragias intracraneales, pero no alcanzan para establecer una relación causal única y categórica entre todos los hallazgos, ni para determinar de manera definitiva su secuencia temporal de producción. Esa falta de certeza deja matemáticamente en pie tanto la hipótesis de un traumatismo por caída o agresión como la de un evento derivado de una crisis hipertensiva y un accidente cerebrovascular.

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El informe recuerda además que la documentación clínica previa registra como planteamiento diagnóstico inicial “Traumatismo Cráneo Encefálico vs. Accidente Cerebro Vascular Hemorrágico, de etiología a determinar”, asociado a una emergencia hipertensiva, lo que confirma que ninguna de las dos vías —traumática o vascular— quedó descartada desde el ingreso del paciente.

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La hipótesis de la Fiscalía

Este dictamen se conoce después de que el Ministerio Público difundiera su hipótesis preliminar sobre el caso, según la cual las lesiones de González responderían a una caída accidental en el sanitario de su celda en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, en base a la escasa iluminación del lugar y a la ausencia de heridas defensivas. Sin embargo, la propia Fiscalía aclaró que no descarta otras hipótesis y que las diligencias continuarán “para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido”.

El dictamen forense remarca que su alcance se limita a verificar el estado de salud del paciente, y que no le corresponde establecer la dinámica de los hechos, la atribución de responsabilidades ni otras hipótesis propias de la investigación penal, que exceden su objeto específico. Esa delimitación deja la puerta abierta para que sean la Fiscalía y los organismos técnicos competentes quienes determinen, con otros elementos, si hubo o no una agresión.

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Lo que sigue

El médico forense recomendó garantizar la continuidad de la atención médica integral de González, mantener su internación mientras subsistan las condiciones clínicas que la requieran, y que la evolución, estudios y tratamientos queden debidamente documentados. El Hospital Nacional de Itauguá había informado que el exgobernador se encuentra estable, aunque aún fuera de peligro.