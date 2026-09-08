Nueva propuesta del Gobierno: ¿cuánto ganarían los médicos?

Como respuesta a la renuncia masiva de médicos, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) planteó una nueva matriz salarial para los profesionales de blanco, tanto generales, especialistas y subespecialistas.

La propuesta contempla pisos salariales diferenciados según la formación, la antigüedad y la cantidad de vínculos contractuales.

El director de Redes y Servicios del MSPBS, Gustavo Ortiz, explicó que el nuevo esquema apunta a establecer montos que formen parte del salario y que aumenten progresivamente de acuerdo con la trayectoria y capacitación de cada profesional.

La propuesta comenzaría a aplicarse en 2027 y tendría un impacto presupuestario aproximado de US$ 60 millones, considerando ajustes previstos para enero y julio de ese año.

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¿Qué cambia con la nueva propuesta salarial?

El esquema planteado contempla tres niveles según la cantidad de horas o vínculos. El nivel 1 corresponde a 12 horas, equivalente a un vínculo. El nivel 2 corresponde a 24 horas, equivalente a dos vínculos, mientras que el nivel 3 contempla 36 horas, equivalentes a tres vínculos.

En cada nivel se establecerían pisos salariales para médicos generales, especialistas y subespecialistas. A partir de esos pisos, la remuneración variaría de acuerdo con la antigüedad, la formación académica, las especialidades y subespecialidades, además de cursos, capacitaciones y entrenamientos.

Ortiz destacó que una de las principales diferencias respecto del planteamiento anterior es que los montos dejarían de ser un pago adicional y pasarían a integrar el salario.

Esquema vigente frente a la nueva propuesta

Actualmente, el salario base por cada vínculo de 12 horas semanales ronda los G. 5 millones a G. 5,4 millones, sin distinción entre médicos generales, especialistas o subespecialistas.

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) reclama elevar el piso salarial a G. 8 millones por cada vínculo de 12 horas, lo que representa un aumento de G. 3 millones respecto al monto vigente.

La nueva propuesta plantea cambiar esa lógica y establecer pisos diferentes de acuerdo con la formación. Así, un profesional que ingrese desde 2027 tendría, con un vínculo, un piso de G. 5.400.000 si es médico general, G. 6.200.000 si es especialista y G. 8.000.000 si es subespecialista.

En el caso de los subespecialistas, Ortiz aclaró que actualmente estos perciben el salario base -G. 5.400.000- más un plus de G. 1.000.000. Añadió que con la propuesta nueva, se busca que ese monto adicional se incorpore directamente al salario.

¿Cuánto ganaría un médico especialista según su antigüedad?

Para un médico especialista con un vínculo, el Ministerio plantea que el piso salarial sea de G. 6.200.000 para quienes tengan entre cero y cinco años de antigüedad.

Para quienes tengan seis a diez años, el piso arrancaría en G. 6.700.000. Con una antigüedad de 11 a 15 años, el monto sería de G. 7.200.000.

En el caso de profesionales con 16 a 20 años de antigüedad, el piso propuesto sería de G. 7.700.000, mientras que para quienes tengan 21 años o más, alcanzaría G. 8.200.000.

Estos montos corresponden al ejemplo de un especialista con un vínculo que fue detallado por Ortiz. El director señaló que los pisos aumentarán cuando el profesional tenga más vínculos.

¿Cuánto ganaría un médico general?

Para los médicos generales, el piso propuesto también varía según la antigüedad.

Con un vínculo, el monto inicial para quienes tienen entre cero y cinco años sería de G. 5.400.000. El director indicó que el piso aumentaría progresivamente hasta alcanzar G. 7.400.000 para quienes tengan 21 años o más.

Además, Ortiz señaló que, bajo el nuevo esquema, un médico general con más de 21 años de antigüedad y más de tres vínculos podría llegar a G. 19.100.000.

El director no detalló los montos correspondientes a cada franja de antigüedad para dos y tres vínculos, por lo que esos valores no pueden precisarse sin recurrir a una matriz salarial que no fue socializada aún por el Ministerio de Salud.

Subespecialistas: pisos de hasta G. 21,7 millones

Los mayores montos mencionados corresponden a los subespecialistas.

Con un vínculo, el piso propuesto sería de G. 8.000.000 para quienes tienen entre cero y cinco años de antigüedad. El monto aumentaría progresivamente hasta llegar a G. 10.000.000 para quienes tienen 21 años o más.

Ortiz también detalló que un subespecialista con dos vínculos y más de 21 años de antigüedad percibiría un piso de G. 17.100.000.

En el caso de un subespecialista con tres vinculos y más de 21 años de antigüedad, el monto llegaría a G. 21.700.000.

Formación y antigüedad serán parte del escalafón

Uno de los cambios destacados por el director es la incorporación de la formación y la capacitación como criterios para el escalafonamiento.

El objetivo es que la remuneración pueda aumentar de manera gradual conforme el profesional acumule experiencia y formación, según Ortiz.

“La expertís es muy importante, pero también los cursos de capacitación, los entrenamientos que a través del tiempo vayan adquiriendo cada profesional dentro de su especialidad o subespecialidad”, sostuvo.

¿De cuánto sería el aumento?

El director explicó que los porcentajes no serían iguales para todos los profesionales, debido a que la matriz toma en cuenta distintos criterios.

Para el caso de la carga horaria de 12 horas, mencionó que la experiencia se incrementa de forma general en un 37%, contemplando además variaciones específicas por perfil de aproximadamente 32% para médicos generales, 25% para especialistas y 36% para subespecialistas.

Ortiz remarcó que los porcentajes varían según el perfil y los criterios aplicados al escalafonamiento, por lo que no se trata de un aumento porcentual uniforme para todos los médicos.

La nueva propuesta del Ministerio diferencia los pisos salariales según el nivel de formación: el médico general tendría un piso de G. 5,4 millones, el especialista de G. 6,2 millones y el subespecialista de G. 8 millones para un vínculo y entre cero y cinco años de antigüedad.

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La propuesta demandaría unos US$ 60 millones

Otro punto central para la aplicación del nuevo esquema es la disponibilidad presupuestaria.

Según Ortiz, la propuesta tendría un impacto aproximado de US$ 60 millones en el ejercicio fiscal 2027, con ajustes previstos desde enero y un impacto concreto en julio de ese año.

“Este esquema representa alrededor de US$ 60 millones en el ejercicio fiscal 2027, a arrancar con algunos ajustes ya en enero y e impactar en julio del 2027; y así aumentar gradualmente”, explicó.

¿Cómo se implementaría el nuevo escalafón?

La propuesta no se concretaría inicialmente mediante una ley, según explicó el director. El mecanismo previsto es una reglamentación mediante un acto administrativo, específicamente una resolución.

Ortiz señaló, además, que el nuevo escalafonamiento serviría posteriormente como base para avanzar hacia la carrera sanitaria.

Añadió que el mecanismo de aumentos por escalafonamiento se concretará desde julio del 2027.

Reuniones con sociedades científicas y Sinamed

La propuesta fue presentada en una reunión con representantes de sociedades científicas. Ortiz indicó que el proceso de diálogo continuará con Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed).

Consultado sobre la ausencia de la secretaria general de Sinamed, Rossana González, en la reunión con las sociedades científicas, el director respondió que se trata de un proceso desarrollado por fases.

“Es una reunión por fases, eso es lo que te puedo decir”, manifestó.

Ortiz confirmó que estaba prevista una reunión con Sinamed para las 10:00 de este martes en el Ministerio de Salud.