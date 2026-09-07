Salud “tiene prioridad presupuestaria”, señala Leite tras reunión en residencia de Cartes

“Almuerzo de trabajo con el presidente del Partido Colorado. Salud para la gente, sin distinción. La prioridad presupuestaria para el 2027!”, expresó hoy el senador Gustavo Leite (ANR-HC), al aludir a una reunión que se llevó a cabo hoy en la residencia del expresidente y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.

Conforme a los datos, asistieron además a la reunión el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez; los senadores Antonio “Tony” Barrios y el líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase; el ministro de la Vivienda y posible precandidato a la Vicepresidencia por el oficialismo, Juan Carlos Baruja; el asesor del Senado y exsenador, Sergio Godoy, y el jefe de gabinete de la ANR y asesor jurídico de Yacyretá, Eduardo “Presi” González Báez.

La reunión en la residencia de Cartes coincide con la próxima decisión de la Cámara de Senadores, que tiene previsto aprobar en su sesión ordinaria este miércoles, la creación de una Comisión Especial de Crisis para el Estudio y Evaluación de la Situación del Sistema Nacional de Salud, en medio de la crisis generada por la renuncia masiva de médicos especialistas. Las dimisiones fueron tras la huelga de médicos del sistema público en todo el país, que se movilizaron a fines de agosto pasado.

Los senadores plantean que el órgano tenga carácter permanente hasta encontrar una solución y reclamaron respuestas antes del viernes, fecha en que vence el plazo relacionado con las renuncias.

La comisión tendrá como objetivo “diagnosticar, monitorear y proponer soluciones legislativas, presupuestarias y administrativas” ante la problemática que afecta al sistema sanitario público y al Instituto de Previsión Social (IPS). El documento también dispone que funcionará en sesión permanente hasta que se encuentre una solución.

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La propuesta contempla la participación de representantes de las distintas bancadas y prevé convocar a autoridades del Ministerio de Salud Pública, del Instituto de Previsión Social (IPS), gremios médicos y de enfermería, representantes de pacientes, sociedades científicas y otros actores vinculados al sistema sanitario.

Además, la comisión estará facultada para solicitar informes a las autoridades competentes y realizar inspecciones en centros asistenciales, herramientas con las que buscará obtener información directa sobre la situación del sistema de salud.

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Bachi pide diálogo para evitar la salida de médicos

En su momento, el presidente del Senado, el colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez, sostuvo que la crisis sanitaria no se limita al reclamo de los médicos y mencionó otros problemas, como los amparos, la formación de profesionales y la migración de médicos que se capacitan en Paraguay y, posteriormente, se trasladan a Brasil.

Núñez consideró que el Congreso puede contribuir a encontrar una solución, especialmente porque el Presupuesto General de la Nación también será definido en el Senado.

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El titular del Senado advirtió además que será difícil reemplazar rápidamente a los médicos que renuncien, especialmente a aquellos con especialidades y subespecialidades, y que los principales afectados serán los pacientes.

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Antonio Barrios defendió la postura fiscal del Gobierno

Por su parte, el senador colorado cartista Antonio Barrios reconoció hoy que el Poder Ejecutivo incurrió en una demora perjudicial a la hora de entablar el diálogo directo con los gremios médicos, lo que derivó en la exasperación de los ánimos del personal de blanco.

“Si puedo tener una crítica, es que la parte del Ministerio tardó en llegar a un diálogo. Tenés que sentarte a hablar de entrada, explicarles, porque cuando uno entra en una guerra ya pierde el sentido de la razón”, señaló.