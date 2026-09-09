Renuncian 17 médicos de Neonatología y queda en riesgo atención en el Materno Infantil de Coronel Oviedo

Los profesionales continúan prestando servicios mientras esperan que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) acepte sus renuncias y dé una respuesta a sus reivindicaciones.

La médica pediatra del Hospital Materno Infantil Dra. Cecilia Rojas, explicó que la renuncia fue efectivizada por 17 de los 22 profesionales que forman parte del área de Neonatología. Señaló que el servicio atiende tanto a recién nacidos en estado crítico como a bebés que permanecen junto a sus madres en el área de maternidad.

Los médicos, por el momento, continúan trabajando normalmente, debido a que sus renuncias todavía no fueron aceptadas. Rojas indicó que permanecerán en sus puestos mientras aguardan una respuesta del Gobierno a los reclamos gremiales que vienen realizando.

“Estamos a la espera de ver las respuestas a los reclamos gremiales que estamos teniendo”, manifestó la profesional, quien señaló que esperan conocer el resultado de las reuniones previstas para este miércoles.

La situación genera preocupación debido a que, de concretarse la salida de los profesionales, el hospital podría quedar sin pediatras en el servicio, según advirtió Rojas. Destacó además que se trata de un hospital de referencia para el departamento de Caaguazú y otras regiones del país.

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Explicó que el establecimiento recibe pacientes no solamente de Coronel Oviedo y otros puntos de Caaguazú, sino también de Salto del Guairá, San Pedro, Caazapá, Guairá y Alto Paraná.

Registran entre 10 a 14 nacimientos por día

La médica señaló que el servicio cuenta con 28 camas para pacientes estables y que diariamente se registran entre 10 y 14 nacimientos. A esto se suman los recién nacidos que permanecen con sus madres en las salas de maternidad.

En total, estimó que alrededor de 50 pacientes deben ser atendidos diariamente, mientras que unos 28 recién nacidos en estado crítico requieren seguimiento constante por parte de los profesionales.

A esta demanda se agregan los pacientes que acuden para consultas ambulatorias y controles posteriores.

Rojas recordó además que el Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo tiene una importancia especial dentro del sistema sanitario regional, debido a que fue la primera terapia intensiva neonatal habilitada en el interior del país.

La profesional lamentó la situación y destacó que los médicos se prepararon durante años para brindar atención especializada a los recién nacidos. “Entregamos todos nuestros sueños y nuestros anhelos por lo que nos preparamos antes, durante y día a día para brindar el mejor servicio a nuestros recién nacidos”, expresó.

Director asegura que el hospital funciona con normalidad

Por su parte, el director del Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo, Dr. Carlos Vera, confirmó que los preavisos de renuncia fueron comunicados a la V Región Sanitaria y que posteriormente serán remitidos a la sede central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Vera señaló que, por el momento, el hospital continúa funcionando con normalidad y aseguró que la situación no está afectando la atención en el establecimiento.

El director indicó que la respuesta a las renuncias podría conocerse recién en aproximadamente un mes, mientras que actualmente los servicios y registros de atención se desarrollan con normalidad.