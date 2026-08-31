En total 30 médicos renunciaron y otros 30 ponen sus cargos a disposición en Coronel Oviedo

En el Hospital General de esta ciudad, 30 especialistas ya presentaron sus renuncias, mientras que en el Hospital Materno Infantil otros 30 pediatras y neonatólogos pusieron sus cargos a disposición, según informó la doctora Liz Rotela, del Sindicato de Médicos.

La médica explicó que la huelga de profesionales de la salud finalizó el viernes, por lo que los servicios fueron restablecidos en el Hospital Materno Infantil y el Hospital General de Coronel Oviedo.

Sin embargo, aclaró que persisten las dificultades por la falta de insumos y otras carencias que se vienen arrastrando desde hace varios años y que afectan las condiciones en las que trabajan los profesionales de la salud.

Unos 30 especialistas del Materno Infantil ponen sus cargos a disposición

Rotela confirmó que 30 médicos, entre pediatras y neonatólogos del Materno Infantil, pusieron sus cargos a disposición en el marco de las medidas adoptadas por los profesionales a nivel nacional.

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Aclaró que hasta el momento no se concretaron las renuncias formales, pero los especialistas ya manifestaron su decisión de poner sus cargos a disposición ante la situación que atraviesa el sector.

La representante sindical señaló que una situación similar se registra en el Hospital General de Coronel Oviedo, donde 30 especialistas ya presentaron sus renuncias antes del inicio de la huelga.

Estas renuncias todavía no fueron aceptadas oficialmente, por lo que los servicios continúan funcionando con normalidad.

Servicios continúan funcionando

Pese a la salida de profesionales, actualmente no existe afectación de los servicios en el Hospital General, explicó Rotela.

Indicó que los espacios dejados por los especialistas están siendo cubiertos temporalmente por otros médicos, principalmente profesionales que cumplen funciones en consultorios.

No obstante, advirtió que esta situación podría agravarse si las autoridades no encuentran una solución al reclamo de los trabajadores de la salud.

“Cada día va a ir aumentando más la renuncia de los colegas”, afirmó Rotela, quien calificó de insostenible la situación actual.

Especialistas llegan desde otros puntos del país

La doctora también pidió a la ciudadanía comprender que muchos de los especialistas que trabajan en el Hospital General de Coronel Oviedo provienen de otras ciudades, como Encarnación, Ciudad del Este y Asunción.

Explicó que estos profesionales deben trasladarse para cumplir con sus jornadas laborales y que el aumento del costo de vida y otros gastos hacen cada vez más difícil mantener estas condiciones.

“Algunos dicen que son 12 horas nada más”, manifestó Rotela, al señalar que detrás de esas 12 horas existe un profesional que debe trasladarse y asumir otros gastos para poder cumplir con su trabajo.

Reclaman respuestas al Gobierno

La representante del Sindicato de Médicos sostuvo que los profesionales no están en contra de los pacientes y que las medidas adoptadas tienen como objetivo mejorar las condiciones en las que se brinda atención.

“Nosotros no es en contra de la población y mucho menos. Todo lo que reclamamos es para el bien de ellos y para que nosotros también tengamos mejores condiciones laborales”, expresó.

Rotela cuestionó además la falta de respuestas del Gobierno y sostuvo que existe un desinterés de las autoridades para encontrar una solución al conflicto.

En ese sentido, mencionó gastos que considera innecesarios dentro de la administración pública, mientras los profesionales reclaman mejores condiciones laborales y de atención.

Finalmente, señaló que los médicos continuarán comunicando a la ciudadanía las medidas que irán adoptando, mediante comunicados cada 12 o 24 horas, dependiendo de los cambios de turno y de la evolución del conflicto.

La médica reiteró que el sector permanece abierto al diálogo, pero reclama una respuesta concreta de las autoridades para evitar que aumente el número de profesionales que decidan abandonar sus puestos.