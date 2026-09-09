Robo en escuela obliga a comunidad a organizar actividades solidarias

La inseguridad volvió a golpear a la comunidad educativa de la Escuela Básica N° 4.839 “Medalla Milagrosa”, ubicada en la compañía Isla Bogado de Luque. Durante la madrugada de ayer, delincuentes ingresaron al predio, bajaron la llave principal de energía para neutralizar el sistema de vigilancia y desvalijaron varias dependencias de la institución.

La directora Miriam Caballero señaló que se trata del tercer robo registrado desde que asumió la administración de la escuela, en 2020, aunque calificó este caso como el más grave debido a que afectó directamente a alumnos del nivel inicial, especialmente del nivel preescolar.

Lamentó, además, los daños materiales ocasionados durante el ingreso de los delincuentes. Indicó que fueron violentadas seis aulas y que dos puertas quedaron completamente destruidas, por lo que deberán ser reemplazadas.

Resaltó que la institución educativa atiende a una comunidad de pocos recursos y que gran parte de sus necesidades son cubiertas mediante actividades solidarias impulsadas por padres y docentes.

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Actividades solidarias para reponer los bienes sustraídos

Ante las pérdidas sufridas, la comunidad educativa ya analiza nuevas iniciativas para recaudar fondos y reponer los materiales robados.

“Tenemos que organizar otra vez cualquier pollada o hamburguesada con los chicos, que son los afectados”, lamentó el docente Héctor Genes.

El educador advirtió, además, que la presencia de personas con adicciones en la zona mantiene vigente la preocupación por la inseguridad y expone constantemente a la institución a nuevos hechos delictivos.

Sospechan que los autores conocían ubicación de equipos

Caballero manifestó que existen indicios de que los responsables contaban con información previa sobre los objetos de valor que se encontraban dentro de la institución.

“Presumimos que gente de la zona les informó porque, si no, no iban a saber dónde estaban específicamente los materiales informáticos”, expresó.

Los delincuentes no solo se llevaron equipos tecnológicos, sino también materiales escolares, trabajos realizados por los estudiantes e incluso productos destinados a la merienda escolar.

Policía recuperó parte de lo robado

Tras el hecho, la Policía Nacional aprehendió a tres presuntos implicados. Inicialmente, los agentes lograron recuperar únicamente insumos menores, entre ellos plasticolas, témperas y kits de limpieza.

Sin embargo, la directora informó posteriormente que también fueron recuperados un televisor y un retroproyector que habían sido sustraídos durante el atraco.

Según explicó, ambos objetos fueron hallados en dos asentamientos cercanos a la escuela, lugares donde presuntamente los delincuentes suelen comercializar o reducir los artículos robados.

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Caballero pidió una mayor conciencia ciudadana para combatir este tipo de delitos y sostuvo que la compra de artículos robados contribuye a sostener el circuito de comercialización ilegal. “La ciudadanía no debería comprar más porque así se colaboraría con que esto se detenga”, afirmó.