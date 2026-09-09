Senacsa insiste en reportar aves enfermas o muertas ante riesgo de contagio en personas

Ante el panorama que vive el Uruguay, con la detección de un nuevo caso de gripe aviar, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) volvió a insistir en la obligatoriedad de comunicar de forma inmediata cualquier sospecha o detección de casos de aves enfermas o muertas de forma irregular en el territorio nacional.

Desde el organismo oficial recordaron que esta enfermedad zoonótica puede llegar a afectar a las personas. Por este motivo, instan a la ciudadanía y a los productores a prestar especial atención no solo en el ámbito de las aves de granja o de corral, sino también con los ejemplares silvestres.

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El comunicado institucional detalla los principales factores de riesgo que deben llamar la atención de la población, entre los que figuran las mortandades inusuales en especies migratorias, acuáticas y rapaces.

Recomiendan “no tocar” aves muertas o enfermas sin elementos de protección

Asimismo, se pide monitorear cualquier ave que presente signos clínicos o síntomas visibles de malestar, tales como depresión, incoordinación motora, temblores, problemas respiratorios, diarrea o edema facial.

Para aquellas personas que deban manipular las aves por motivos laborales o de fuerza mayor, las autoridades recomiendan enfáticamente el uso de elementos de protección personal (EPP) adecuados, entre los que se incluyen guantes, barbijo N° 95 y gafas de protección.

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Por último, desde el Senacsa enfatizan la importancia de no tocar bajo ninguna circunstancia a los animales enfermos o sospechosos, y reportar el hecho de forma urgente llamando a los teléfonos (0982) 567 525, (021) 729 0015 (interno 1215), la línea de emergencias 158 o acercándose a la Unidad Zonal más próxima.