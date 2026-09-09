Sinamed destaca “apertura total” de Salud, pero no desconvoca huelga

Este miércoles se registró nuevamente una reunión entre representantes del Sinamed y autoridades del Ministerio de Salud Pública, entre ellas, la ministra María Teresa Barán. Tras el encuentro, la doctora Rossana González, secretaria del sindicato, destacó que finalmente la cartera sanitaria demuestra una “apertura total” en las negociaciones.

De igual manera, la dirigente explicó que la institución reconoció contar con US$ 60 millones para el reajuste salarial, mientras que la solicitud es US$ 120 millones.

Ante esta limitación, González confirmó que la responsabilidad de completar el monto faltante recaerá sobre el Congreso Nacional, por lo que esperan futuras reuniones con el Poder Legislativo.

Además, hasta ahora la huelga prevista para el 21 y 22 de septiembre próximo aún no fue desconvocada.

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