Nacionales
09 de septiembre de 2026 a la - 16:55

Sinamed destaca “apertura total” de Salud, pero no desconvoca huelga

Rossana González con camiseta negra de 'HUELGA NACIONAL DE MÉDICOS', hablando al micrófono con gesto decidido en auditorio con senadores.
La doctora Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed). Senado Gentileza

Tras una nueva reunión entre el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) y el Ministerio de Salud, la doctora Rossana González, detalló que ahora existe una “apertura total” por parte la institución. De igual manera, confirmó que la huelga aún no fue desconvocada.

Por ABC Color

Este miércoles se registró nuevamente una reunión entre representantes del Sinamed y autoridades del Ministerio de Salud Pública, entre ellas, la ministra María Teresa Barán. Tras el encuentro, la doctora Rossana González, secretaria del sindicato, destacó que finalmente la cartera sanitaria demuestra una “apertura total” en las negociaciones.

De igual manera, la dirigente explicó que la institución reconoció contar con US$ 60 millones para el reajuste salarial, mientras que la solicitud es US$ 120 millones.

Ante esta limitación, González confirmó que la responsabilidad de completar el monto faltante recaerá sobre el Congreso Nacional, por lo que esperan futuras reuniones con el Poder Legislativo.

Además, hasta ahora la huelga prevista para el 21 y 22 de septiembre próximo aún no fue desconvocada.

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