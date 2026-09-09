Crisis sanitaria: Barán sigue sin entender exigencias de los médicos, dicen senadores

La ministra de Salud, María Teresa Barán, llegó a la reunión convocada por senadores con los médicos que están exigiendo mejoras salariales con la misma propuesta que ya había sido rechazada por el gremio durante la primera huelga.

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“Lo que nos queda claro, y lo que nunca comprendió la ministra, que lo que piden los gremios es el salario básico. ¿Cuánto es la hora médica? Y sobre esa hora médica, después analizar lo del escalafón”, dijo la senadora Esperanza Martínez (PPC).

La senadora opositora indicó que lo que hoy se está hablando es el piso salarial y que sus colegas de todas las bancadas entendieron. Sin embargo, la ministra de Salud sigue sin presentar una propuesta en ese sentido.

“Entendemos que no se van a poder alcanzar los G. 3 millones que ellos piden. Pensemos en alternativas y en cuánto tiempo, dijo la senadora Martínez.

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Negligencia supina del gobierno sostiene Filizzola

El senador Rafael Filizzola (PDP) también cuestionó la falta de una nueva propuesta del Ministerio de Salud para destrabar la segunda huelga ya anunciada por los médicos.

“Ellos vinieron con una propuesta concreta, pero que los médicos no aceptan. Vinieron otra vez con una propuesta que es contraria a lo que piden los médicos”, sostuvo Filizzola.

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El parlamentario indicó que el gobierno de Santiago Peña tiene una negligencia supina, pues desde junio sabía que la crisis se venía y no se hizo nada.

“Ellos en junio ya sabían, ya tenían estas propuestas de los médicos y anunciaban que iban a la huelga. Hay una negligencia supina del gobierno. Ellos plantean el salario básico, y el Ministerio de Salud les viene con una propuesta que les termina perjudicando”, dijo el senador opositor.

Sigue el diálogo

Por su lado, el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) indicó que ve un panorama alentador, y que se sigue conversando para llegar a un punto medio.

“Se está hablando, van a conversar hoy nuevamente. En mi caso, creo que primero se debe universalizar el piso salarial, mejorar y ver el monto para los médicos generales y especialistas”, dijo el senador cartista.

Indicó que están con la intención de destrabar la siguiente huelga anunciada por el sector médico por lo que se volverán a reunir.

Sobre el punto, la senadora Lilian Samaniego (ANR) dijo que la ministra se comprometió a rechazar las renuncias de los médicos para evitar una mayor crisis.

“Los médicos en general demostraron desde el inicio que buscaban una solución desde el diálogo. Fueron recién escuchados cuando se convocó a la ministra de Salud y al ministro de Economía”, dijo la senadora Samaniego.

La legisladora se mostró del lado de los médicos en su exigencia de dignificación salarial e instó a la ministra a rechazar las renuncias.

“Quiero que la ministra salga el viernes o el sábado a decir que se rechazan las renuncias, que se entiende la dignificación salarial y se pueda destrabar la crisis”, sostuvo la senadora.

Además hablaron; el Dr. Osvaldo Paniagua, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, y el Dr. Diego Gamarra, médico intensivista del Hospital General Pediátrico, quienes manifestaron que encontraron apertura por parte de los senadores.

Ambos profesionales agregaron que tanto la mejora salarial como el escalafón son importantes, aunque adelantaron que no se habló de los montos en la reunión de crisis.