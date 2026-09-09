Titular de Aneaes apunta a Petta sobre el título de Hernán Rivas: “No fue un error, fue una falla grave”

El juicio oral al exsenador cartista Hernán David Rivas Román, por su supuesto título falso de abogado, se reanudó con las declaraciones del Dr. José Fernando Duarte Penayo, titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

En expresiones a la prensa, luego de su declaración frente al Tribunal, el funcionario fue contundente al asegurar que, para él, la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana no existió porque no fue incorporada al catastro del Cones.

Ante la consulta sobre cómo el Ministerio de Educación llegó a registrar el título de Hernán Rivas pese a estas irregularidades, Duarte Penayo apuntó directamente a la gestión de esa cartera en su momento: “Habría que preguntarle al ministro Eduardo Petta por qué lo hizo. Esa es una falta administrativa muy grave, no un error”, aseveró.

Seguido amplió: “Error es un acto involuntario que puede ser subsanado. Esto no fue un error, fue una falla grave, que debe ser juzgada como tal”.

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Durante su testimonio, el funcionario amplió su análisis sobre el sistema educativo superior y advirtió sobre prácticas irregulares generalizadas: “En el Paraguay existe un sistema de gran estafa colectiva que persiste. Son focos de resistencia al trabajo que intentamos hacer contra la informalidad, contra instituciones que funcionan en negro y emiten diplomas sin ningún sustento técnico ni académico”.

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A lo que añadió: “Estas carreras que están en la informalidad, son carreras fantasma y es el corazón de la venta de títulos”.

Sobre la validez de los egresos bajo estas condiciones, enfatizó: “Una carrera que no fue catastrada por el Cones es una carrera que nunca mostró evidencias de implementación. Una carrera que nunca mostró evidencias de implementación y que no está en el registro del Cones, mal podría titular a alguien”.