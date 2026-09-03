Juicio a Hernán Rivas: fiscala destaca que el propio exsenador se “autonominó” para integrar el JEM y reafirma la hipótesis acusatoria

En el marco del juicio oral y público que enfrenta el exsenador Hernán David Rivas por la presunta utilización de un título de abogado de contenido falso, la representación del Ministerio Público brindó detalles sobre las testificales colectadas durante la jornada.

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Entre las declaraciones destacadas figuró la intervención telemática del presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, así como la de un auditor del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y una exalumna del mismo periodo lectivo en que el acusado supuestamente cursó la carrera de Derecho.

Respecto al testimonio brindado por el parlamentario Raúl Latorre, la fiscal interviniente resaltó el origen de la designación de Rivas para ocupar una de las bancas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en representación de la Cámara de Diputados.

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“Él mismo se autonominó para formar parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en representación de la cámara. Explicó que fue una decisión de bancada, que él mismo se autoofreció por decirlo de alguna forma y ellos acompañaron la postulación”, explicó la agente fiscala Patricia Sánchez sobre lo manifestado por Latorre.

Irregularidades en el MEC

Durante la audiencia se analizó además la declaración de una exestudiante que cursó en la Universidad Sudamericana en la sede de Ciudad del Este de manera coetánea a la época en que Rivas afirma haber asistido a clases.

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Consultada sobre las inconsistencias del caso —donde se señala que el acusado habría cursado materias en Ciudad del Este, egresado en Luque sin constar de defensa de tesis pero con nota máxima—, la representante del Ministerio Público reconoció la complejidad del expediente.

“Hay una investigación abierta también en el Ministerio Público sobre el tema de registro de títulos apócrifos y todo está interconectado finalmente”, señaló Sánchez al ser requerida sobre si este patrón de irregularidades resultaba llamativo.

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Asimismo, al ser interrogada por los motivos por los cuales la Asesoría Jurídica del MEC aún no emitió un dictamen definitivo sobre las reglamentaciones aplicables a la inscripción del registro del título de Rivas, la fiscala prefirió mantener reserva. “Son cuestiones internas del ministerio, yo no te sabría dar una respuesta sobre eso”, acotó.

Avances hacia la fase probatoria documental

Ante la consulta de si la teoría de la acusación sobre la falsedad del título universitario sigue firme, la representación del Ministerio Público se mostró tajante sobre el rumbo del juzgamiento. “Se sigue fortaleciendo la hipótesis del Ministerio Público, totalmente, sin lugar a dudas”, aseveró Patricia Sánchez.

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Para las siguientes convocatorias, el Tribunal de Sentencia proseguirá con la exhibición e inclusión de medios probatorios documentales y la reproducción de archivos audiovisuales que contienen entrevistas informáticas vinculadas al exlegislador.