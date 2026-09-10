Caso merienda escolar: maniobra en la Corte suspende juicio a Rodolfo Friedmann

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Karina Cáceres (presidenta), Yolanda Morel y Ana Rodríguez postergó el inicio del juicio oral al exgobernador y exsenador colorado Rodolfo Max Friedmann Alfaro, junto a otros tres acusados por el presunto esquema de corrupción en el caso merienda escolar en la Gobernación de Guairá. En principio el debate oral estaba marcado para las 8:00 de este jueves, 10 de setiembre.

La postergación del juicio se da luego que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera trámite a una acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Rodolfo Friedmann, en contra de las resoluciones de primera y segunda instancia por las cuales se ordenó que afronte juicio oral por el caso almuerzo escolar.

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Puntualmente, con los votos de los ministros César Diesel y Víctor Ríos, la Sala Constitucional pidió el expediente principal de la causa. Sin embargo, el ministro Gustavo Santander votó para que se lleven las compulsas, teniendo en cuenta que se acciona contra resoluciones que no ponen fin al procedimiento penal.

En su acción la defensa de Friedmann argumenta que se admitieron pruebas ilícitas a la causa; que hubo indefensión e imposibilidad de control probatorio; que la acusación se sustenta en pruebas excluidas previamente; y que hubo arbitrariedad y falta de fundamentación judicial.

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Rodolfo Friedmann y otros tres deben afrontar juicio

La presente causa fue elevada a juicio oral por Auto Interlocutorio N° 105 de fecha 11 de mayo de 2026, dictado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia; fallo que fue ratificado por Acuerdo y Sentencia N° 94 del 10 de julio de 2026 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, Segunda Sala de la Capital.

La acusación ratificada en audiencia preliminar por las fiscalas Silvia González y Elena Fiore, en contra del exgobernador y exsenador colorado Rodolfo Max Friedmann Alfaro, es por supuesta administración en provecho propio y lavado de dinero, por el presunto esquema de corrupción en el caso merienda escolar en la Gobernación de Guairá.

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También deben afrontar juicio oral Silvio Álvaro Alfaro Bertolo (primo de Friedmann) y la Lic. Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo (contadora de la empresa Eventos y Servicios SA), por la presunta complicidad en la administración en provecho propio y lavado de dinero.

Por su parte el exfuncionario de la Gobernación de Guairá Eduardo Domínguez será juzgado por supuesta complicidad en el hecho punible de lavado de dinero, según lo resuelto esta mañana en la última jornada de la audiencia preliminar que inició la semana pasada.

Acusación por esquema delictivo para merienda escolar

La acusación fiscal sostiene que Rodolfo Friedmann fue parte de un esquema delictivo mientras era gobernador de Guairá (2013-2018) y “autorizó y suscribió para su beneficio personal un contrato administrativo para el suministro de bienes con la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía”.

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Según la hipótesis acusatoria, mediante ese esquema montado por Friedmann se posibilitó a través del uso de esa persona jurídica (ESSA) el ocultamiento de los beneficios indebidos obtenidos por su participación en la autorización y suscripción de contratos administrativos para el suministro de bienes para la Gobernación de Guairá con una empresa vinculada directamente a él, pues él tenía el control y dirección de la misma.

“El exsenador colorado Rodolfo Max Friedmann Alfaro sería quien controlaba y dirigía la firma Eventos y Servicios SA, que fue beneficiada con la adjudicación para la provisión de merienda escolar a instituciones educativas del Guairá”, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público plasmada en la acusación.

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En abril de 2022, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional para todos los procesados. En abril de este año se reabrió la causa y la entonces fiscala Victoria Acuña (actualmente jubilada) pidió el sobreseimiento definitivo, pero el juez José Agustín Delmás se opuso al blanqueo.

Sobreseimiento para esposa de Rodolfo Friedmann

En atención al pedido del fiscal adjunto Roberto Zacarías, ratificado en audiencia por la agente Silvia González; el 16 de diciembre de 2025 el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dictó el sobreseimiento definitivo de Marly Figueredo, esposa del exsenador Rodolfo Max Friedmann Alfaro, el proceso por supuesto lavado de dinero en el caso “merienda escolar” en la Gobernación de Guairá.

En junio de 2021 el entonces fiscal anticorrupción Osmar Legal (actualmente juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado) presentó acusación contra Marly Figueredo, por presunto lavado de dinero.

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Sin embargo en la primera audiencia preliminar de la causa, realizada el 27 de mayo de 2023, la entonces fiscala Victoria Acuña solicitó el sobreseimiento definitivo de todos los imputados, argumentando que no existían pruebas para sustentar una acusación y llevar al entonces legislador a juicio oral y público.

El juez de Garantías José Agustín Delmás imprimió trámite de oposición al pedido, remitió el caso a la Fiscalía General del Estado y el fiscal adjunto Roberto Zacarías rectificó la solicitud, presentando acusación y pedido de juicio oral para Rodolfo Friedmann y otros tres acusados. No obstante, en el caso de Marly Figueredo ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo.