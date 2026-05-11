Exsenador Friedmann y otros acusados van a juicio por caso merienda escolar en Guairá

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa que afronta el exgobernador y exsenador colorado Rodolfo Max Friedmann Alfaro, junto a otros tres acusados de supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, por el presunto esquema de corrupción en el caso merienda escolar en la Gobernación de Guairá.

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