11 de mayo de 2026 a la - 09:28
Exsenador Friedmann y otros acusados van a juicio por caso merienda escolar en Guairá
El exsenador colorado Rodolfo Max Friedmann Alfaro y otros tres acusados afrontarán juicio por el presunto desvío de los fondos de la merienda escolar en la Gobernación de Guairá. La Fiscalía asegura que probará en juicio que el exlegislador fue parte de un esquema delictivo mientras era gobernador del cuarto departamento (2013-2018).
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa que afronta el exgobernador y exsenador colorado Rodolfo Max Friedmann Alfaro, junto a otros tres acusados de supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, por el presunto esquema de corrupción en el caso merienda escolar en la Gobernación de Guairá.
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