La tercera es la vencida: JEM investiga a fiscales intervinientes en proceso contra extitular de ANDE

Luego de dos intentos fallidos por ausencias, en las sesiones del 3 de septiembre y 27 de agosto, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dio tratamiento, por tercera vez, a la causa relacionada a las actuaciones de los fiscales Leonardi Guerrero y Francisco Cabrera en la causa penal contra Carlos Heisele, ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

El órgano constitucional había tomado conocimiento del caso el pasado 2 de julio y, 20 días hábiles después, se cumplió el plazo a partir del cual el JEM quedó habilitado para actuar de oficio, luego de que no se haya presentado acusación alguna contra los fiscales Guerrero y Cabrera.

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Es así que, el ministro de la Corte y vicepresidente 2° del JEM César Antonio Garay Zuccolillo, relató que “a los agentes fiscales intervinientes, se les sindica: ‘anomalías por llamativo retardo en la tramitación de la causa penal y negligencia en la extemporánea presentación del recurso de casación del Ministerio Público”.

“No se trataría de irregularidad de menor relevancia, sino, por el contrario, de inobservancia de deberes funcionales inherentes propios al cargo de agentes fiscales, representantes de la sociedad ante los estamentos jurisdiccionales y negligencia grave en el ejercicio de sus funciones”, analizó el ministro de la Corte César Garay.

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En otro momento de su uso de la palabra Garay manifestó: “si bien los fiscales Francisco Cabrera y Leonardi Guerrero realizaron manifestaciones por separado acerca de la designación e interposición de recursos en la causa penal, ello no es óbice para que el Jurado se aboque al riguroso escudriñamiento de la formal remisión del más alto tribunal de la República, tal como ha acaecido de manera muy poco usual”.

Por estos motivos, Garay propuso iniciar una investigación contra los fiscales citados y contar con el expediente. La moción tuvo acompañamiento de la titular del Jurado, Dra. Alicia Pucheta, los senadores Mario Varela y Pedro Díaz Verón, el consejero Enrique Berni, y de los diputados Diego Candia y Alejandro Aguilera, ante la ausencia del vicepresidente 1° y ministro de la Corte, Manuel Ramírez.

Corte dejó firme prescripción de hechos contra extitular de ANDE

La Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros Eugenio Jiménez Rolón, César Garay Zuccolillo y Carolina Llanes, declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación por presentación extemporánea por parte del fiscal Francisco Cabrera, en el marco de la causa contra Carlos Heisele, ex presidente de la ANDE, mediante el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 347.

Con esa determinación de la máxima autoridad judicial, quedó firme la prescripción de los hechos y también, el sobreseimiento definitivo de Carlos Heisele y los demás encausados, en la causa abierta por el desvío de más de G. 9.400 millones de la ANDE.

Así también, mediante la misma resolución, la máxima autoridad judicial dispuso la remisión de los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, el Consejo de Superintendencia de la Corte y a la Inspectoría General del Ministerio Público, a fin de que se investigue la actuación del agente fiscal Francisco Cabrera.

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El fiscal Francisco Cabrera planteó su acción del 27 de mayo de 2025 en contra el AyS N° 28 del 8 de abril de 2025 y su aclaratoria AyS N° 32 del 21 de abril del 2025, dictados por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, de la Capital.

A través de dichos fallos se declaró operada la prescripción material y consecuente sobreseimiento definitivo de los procesados en la causa caratulada como “Carlos Dionisio Heisele Sosa y otros s/ lesión de confianza”.

Causa contra extitular de ANDE con serie de desvinculaciones de fiscales

De acuerdo con lo que consta en la resolución de la Corte, el fiscal Francisco Cabrera expuso en su escrito que por Resolución F.G.E. N.º 258 del 30 de enero de 2025 se designó inicialmente en reemplazo del fiscal Juan Leonardi Guerrero Portillo a la agente fiscal Natalia Cacavelos.

Luego, Natalia Cacavelos, por Resolución N.º 01/25 del 6 de marzo de 2025, se inhibió de entender en la presente causa, debido a que el abogado Guillermo Duarte Cacavelos tenía intervención en la citada causa, quien es su pariente dentro el cuarto grado de consanguinidad.