Red Desinformante: Camilo Pérez admite que agencia Azafrán prestó servicios al COP durante su gestión

El candidato a la intendencia de Asunción por la Asociación Nacional Republicana (ANR), Camilo Pérez, se pronunció sobre los supuestos nexos entre sus actividades institucionales y empresas señaladas dentro de la denominada “La Red Desinformante”, un esquema acusado de ser utilizado por el Gobierno para perseguir a periodistas críticos y opositores.

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Las declaraciones del postulante se dieron en el marco de un “banderazo” de campaña llevado a cabo en la intersección de las avenidas Mariscal López y República Argentina, donde fue abordado sobre los vínculos comerciales de su campaña y de su gestión pasada.

Vínculos con la agencia Azafrán SA

Al ser consultado si la firma Azafrán SA presta servicios para su proyecto electoral a la intendencia, Pérez negó categóricamente su participación: “No, absolutamente”, afirmó.

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Sin embargo, al profundizar sobre sus antecedentes al frente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), el candidato admitió que la institución deportiva sí llegó a contratar a la mencionada agencia.

“El COP realmente contrató un servicio, creo que era de 1.500 dólares, algo así, algo muy bajo”, precisó Pérez, agregando que, si bien se realizaron algunos servicios a través de contrataciones, él no conoce personalmente a los responsables de la empresa.

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La firma Azafrán SA., en conjunto con Oranget Digital, compartiría directivos y accionistas. Ambas empresas habrían sido contratadas por Alejandra Duarte, actual viceministra del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), y señalada como una de las principales articuladoras de la red de desinformación.

Auspicio y donaciones de Ueno Bank

Por otro lado, el candidato colorado aclaró la naturaleza de las relaciones entre la empresa Ueno Bank y el Comité Olímpico Paraguayo, confirmando que la entidad financiera se desempeña como sponsor corporativo del ente deportivo.

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Pérez señaló que Ueno es un “auspiciante anual” de todas las actividades del COP y que su apoyo ha incluido donaciones concretas, tales como pantallas y otros equipamientos para las instalaciones. “Sí, claro que es importante. Es de público conocimiento. Están las pantallas que nos donó y muchas otras cosas”, detalló.

Finalmente, remarcó que el COP es una entidad privada y que todos los aportes, patrocinios y donaciones recibidos de Ueno Bank, así como de otras firmas del sector privado, están “100% transparentados”.