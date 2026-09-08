“La Red Desinformante”: defensa de Chena denuncia ante Corte presunta filtración de fallo

La abogada Alejandra Peralta Merlo, representante legal del empresario Christian Chena, presentó una denuncia disciplinaria ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para que se investigue una supuesta filtración de información judicial confidencial en el marco de la causa “Despierta Py Redes Sociales s/ Calumnia”, expediente vinculado a la denominada “La Red Desinformante”.

La presentación solicita la apertura de una investigación sobre las circunstancias en las que el abogado Gustavo Aníbal Leguizamón Acha habría tenido acceso anticipado al sentido de una resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal Primera Sala, pese a que, según la denuncia, aún no formaba parte del proceso ni estaba vinculado formalmente al expediente.

De acuerdo con el escrito presentado ante la Corte, la denuncia apunta a una posible filtración de información reservada relacionada con un recurso planteado por Chena dentro de la causa penal por calumnia impulsada contra Despierta Paraguay.

Qué denuncia la defensa de Christian Chena

La defensa sostiene que corresponde esclarecer si existió un anticipo indebido del contenido de una resolución judicial y determinar eventuales responsabilidades.

En su cuenta de X, Peralta Merlo afirmó que la presentación se realizó tras conocerse una posible filtración desde el Tribunal de Apelaciones al entonces abogado vinculado a Yecika Bracho.

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“Tras tomar conocimiento de una posible filtración de datos del Tribunal de Apelaciones en lo Penal Primera Sala al ex abogado de Yecika Bracho, Gustavo Leguizamón Acha, adelantando el sentido de los votos del rechazo de las pretensiones de Christian Chena en la querella por calumnia contra Despierta Paraguay, procedimos a comunicar estos hechos al Consejo de Superintendencia de la Corte, esperando se esclarezcan y se apliquen las sanciones correspondientes”, manifestó.

Los chats que motivaron la presentación

La denuncia toma como referencia conversaciones atribuidas a Gustavo Leguizamón con Yecika Bracho.

Según los antecedentes expuestos, el 23 de junio de 2026, a las 17:44, el abogado habría enviado un mensaje de WhatsApp en el que señalaba: “Tengo información confidencial de que la resolución de Cámara saldrá pronto, rechazando las pretensiones de Chena. Eso quiere decir que seguirán corriendo los 5 días hábiles”.

La defensa también menciona otro mensaje fechado el 17 de junio de 2026, en el que Leguizamón habría informado a Bracho sobre una reunión en Tribunales con una persona que le brindaría un mejor panorama sobre lo que podría ocurrir en la Cámara de Apelaciones.

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Cronología de la resolución cuestionada

Según la denuncia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal Primera Sala dictó el Auto Interlocutorio Nº 206 el 23 de junio de 2026. La resolución confirmó decisiones previas del Juzgado Penal de Sentencia Nº 1 y rechazó las pretensiones impulsadas por la querella promovida por Chena. La notificación electrónica fue remitida ese mismo día a las 13:44.

La presentación sostiene que Gustavo Leguizamón no tenía acceso formal al expediente cuando habría anticipado el contenido del fallo. Conforme a las constancias acompañadas, su intervención como defensor técnico de Yecika Bracho se registró recién el 12 de julio de 2026, con sello de cargo del 13 de julio.

Piden investigar una posible filtración de información judicial

Para la defensa de Chena, el hecho de que una persona que no integraba formalmente el proceso hubiera comunicado información sobre el resultado de una resolución judicial genera dudas sobre la reserva de las actuaciones y la eventual existencia de filtraciones o contactos indebidos con integrantes o funcionarios del Tribunal de Apelaciones.

En el escrito, los denunciantes sostienen que, de confirmarse los hechos, podrían configurarse irregularidades que afecten la imparcialidad, la independencia judicial y el debido proceso.

La reivindicación planteada por la defensa

Peralta Merlo vinculó, además, la denuncia con otros litigios que involucraron a su cliente. Según expresó, la presentación representa una reivindicación para Chena tras decisiones judiciales que, según cuestiona, derivaron en una indemnización de G. 2.000 millones a favor de la abogada Giselle Mousques, vinculada a la “campaña sucia” del Gobierno.

“Este acto representa mucho más que los firmes deseos de que se llegue a investigar esta denuncia en un sumario, representa una reivindicación de Christian Chena a aquello que no pudo hacer en su momento cuando un tribunal de apelaciones le obligó a indemnizar G. 2.000 millones a Giselle Mousques en el marco de un juicio laboral que nunca debió prosperar. Hasta aquí la paciencia”, sostuvo la abogada.

Qué solicita al Consejo de Superintendencia

La denuncia pide formalmente que el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia disponga la apertura de una investigación para determinar si existió filtración de información judicial confidencial, anticipo indebido del sentido de una resolución u otras irregularidades relacionadas con la administración de justicia en la causa.

También solicita la incorporación de constancias del expediente electrónico y de las comunicaciones que resulten pertinentes.