“Apriete” de supuestos funcionarios municipales: formalizan denuncia de caja paralela

Los candidatos a la concejalía de Asunción Bruno Martínez y Maximiliano Seiferheld (abogado patrocinante) presentaron formalmente una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción respecto a un presunto esquema de “apriete” realizado desde la Dirección de Defensa al Consumidor de la Comuna asuncena.

Si bien la acción es contra personas innominadas, dentro del documento consta el nombre de Diego Emmanuel Giménez Solís, titular de la cuenta bancaria que recibía las trasferencias de dinero. No obstante, se apunta a funcionarios, fiscalizadores o autoridades municipales que resulten responsables por el cobro e intermediación de dinero en gestiones vinculadas a la Municipalidad de Asunción.

De acuerdo con el documento, los hechos denunciados podrían encuadrarse de manera preliminar en cohecho pasivo o cohecho pasivo agravado, coacción grave, extorsión y exacción.

Seiferheld remarcó que se trata de un “esquema claro de coimas” y contó que continúan recibiendo denuncias similares de otros comerciantes. En ese sentido, indicó que la Comuna cuenta con mecanismos establecidos para las fiscalizaciones y puntualizó que en este caso inclusive detectaron la expedición de un certificado falso.

“La Municipalidad tiene un procedimiento en el que primeramente tiene que anunciar cuál es la falta cuando esta no es grave. Por decir, las cuestiones de capacitaciones por el sistema contra incendios o carteles de no fumar, que ahora deben decir también no vapear. Para eso se puede hacer una notificación previa y posterior a eso que la Municipalidad sea una herramienta para solucionar la problemática. Pero en este caso por ejemplo tenemos un certificado falso, por lo que entraríamos en otro tipo penal (…) Tenemos un montón de delitos en un mismo hecho”, explicó.

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De fiscalizadores a “consumidores”

El candidato a concejal Bruno Martínez (denunciante) relató cómo opera el esquema que termina perjudicando a emprendedores que reciben “la visita” de supuestos funcionarios, que, tras detectar faltas administrativas, ofrecen una especie de “arreglo” ofreciendo la tramitación de documentos para el negocio, pero no sin antes consumir gratuitamente en el local.

“Llegan los fiscalizadores supuestamente a controlar que todo esté bien; encuentran todas las fallas posibles. Normalmente llegan a la noche a la hora de la cena, o a la hora del almuerzo o desayuno, porque al controlar y ver las falencias lo que hacen es mostrar la multa de 10 ó 20 millones, 7, 8, dependiendo de la cara del cliente. Le dicen ‘te vamos a perdonar, pero vamos a comer nomás acá y después hablamos’. Consumen del local y después de eso empiezan a decir ‘tal y tal documento te falta, nosotros te vamos a hacer’ y piden una entrega inicial de G. 750.000”, relató Bruno Martínez.

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El esquema y los cobros por transferencias

Según la relación de hechos presentada ante el Ministerio Público, el caso guarda relación con fiscalizaciones y trámites de un local gastronómico ubicado en inmediaciones del centro de Asunción.

En las conversaciones adjuntadas como evidencia y mantenidas a través de la aplicación WhatsApp, el interlocutor ofrecía gestionar certificados, charlas de capacitación, planillas y análisis médicos vinculados a la dependencia municipal. Para ello, solicitaba adelantos del 50% y sugería dejar documentos o dinero en la propia sede municipal a través de un “secretario”.

La denuncia adjunta comprobantes de tres transferencias bancarias realizadas por el propietario del comercio a favor de Diego Emmanuel Giménez Solís:

13 de abril de 2026: G. 750.000 (Banco Familiar S.A.E.C.A.) con el concepto “Pago Municipalidad Documentos”

16 de abril de 2026: G. 750.000 (Ueno Bank S.A.) con el concepto “Pago doc. municipal”

3 de junio de 2026: G. 200.000 (Banco Familiar S.A.E.C.A.) con el concepto “Pago Municipalidad”

En total, las operaciones documentadas en el escrito alcanzan la suma de G. 1.700.000.

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Diligencias e investigación requerida

La denuncia solicita a la Fiscalía la realización de varias diligencias, entre ellas pericias informáticas a los dispositivos que contienen los chats, la declaración testifical de los involucrados y la remisión de informes por parte de la Municipalidad de Asunción.

Asimismo, se pide requerir a la Comuna que confirme si el denunciado posee o poseía algún vínculo funcional o contractual con la institución, así como la lista de fiscalizadores y registros de inspecciones realizadas en la zona.

Devolución parcial del dinero

A través de su cuenta de Instagram, Maximiliano Seiferheld reveló que, pocas horas después de hacer público el caso, la persona cuyo nombre es el único apuntado en la denuncia reintegró parte del dinero cobrado a quienes denominó “víctimas de la extorsión municipal”.

En su publicación, el abogado señala que el denunciado “es solo un peón de una estructura que opera para saquear negocios de nuestra ciudad”.

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