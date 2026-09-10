A dos meses de la intervención de Vialidad, Asunción sigue hundida en sus baches

A pocos días de cumplirse dos meses de la intervención en la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, ordenada por el intendente Luis Bello (ANR-cartista) tras el escándalo de la “mafia del asfalto”, la administración comunal presume de miles de baches reparados.

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Sin embargo, un recorrido de ABC por distintos puntos de la capital expone una realidad diametralmente opuesta: avenidas destrozadas, cráteres intransitables y vecinos autogestionando señalizaciones ante la nula respuesta institucional.

Intervención de Vialidad: El contraste entre el discurso de la Municipalidad de Asunción y el desastre vial

El próximo miércoles 16 se cumplirán dos meses desde que el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), dispuso la intervención de la Dirección de Vialidad, acorralado por el escándalo de corrupción de la denominada “mafia del asfalto”.

Con la medida administrativa, Bello apartó al exdirector Nicolás Duarte y nombró como interventor a Óscar Pérez, con la misión inicial de auditar los recursos, frenar el robo sistemático de combustible y devolver la operatividad a las calles.

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En las redes sociales oficiales de la comuna, el discurso institucional presume de haber ejecutado más de 3.500 bacheos y recuperado más de 14.000 metros cuadrados de capa asfáltica durante el mes de agosto.

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No obstante, el contraste con la realidad urbana es implacable; tras casi ocho semanas de gestión interventora, el paisaje diario de Asunción continúa dominado por el abandono, los baches y el colapso vehicular.

Avenidas destruidas: colapso vehicular y puntos críticos sobre Eusebio Ayala y Fernando de la Mora

Las grandes arterias de acceso y salida de la ciudad reflejan el persistente fracaso operativo de la Municipalidad, empezando por una avenida Eusebio Ayala que acumula puntos críticos e infraestructura vial totalmente colapsada.

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En cruces estratégicos como Médicos del Chaco, las rejillas metálicas de los desagües pluviales se encuentran completamente destruidas y rodeadas de baches, convirtiendo el sector en una trampa peligrosa para el paso constante de colectivos y automóviles.

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Metros más adelante, en la intersección con Alas Paraguayas, el pavimento destruido deja rastros materiales explícitos en forma de auto partes rotas abandonadas al costado de la calzada por conductores afectados.

Por su parte, la avenida Fernando de la Mora, en el barrio Terminal, presenta un escenario aún más crítico, donde el desborde constante de aguas pluviales y la falta histórica de obras erosionan por completo el paso vehicular.

Abandono fronterizo: Vecinos improvisan señalizaciones ante nula respuesta en los límites de Asunción

La crisis vial se profundiza dramáticamente en las fronteras limítrofes, como ocurre en la calle Morotí casi Defensores del Chaco, un sector completamente olvidado por la Municipalidad de Asunción, así como por la de la vecina ciudad de Fernando de la Mora.

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Ante la ausencia total de cuadrillas municipales, los propios vecinos recurren a neumáticos usados y cajas de madera para señalizar precariamente los enormes cráteres que amenazan la integridad física de los conductores.

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Pero ni siquiera el centro histórico de Asunción se salva de este colapso generalizado, evidenciado en la intersección de Nuestra Señora de la Asunción y Rodríguez de Francia con baches de proporciones alarmantes.

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En puntos tan sensibles como Manduvirá y O’Leary, la calzada se desmorona en grava y charcos profundos de agua estancada que ocultan la verdadera profundidad de los pozos ante la falta absoluta de drenaje.

Corrupción municipal: La sombra de la mafia del asfalto y la tibia reacción judicial ante las denuncias

Este escenario de desidia generalizada tiene su raíz directa en el esquema de corrupción denunciado ante la Junta Municipal y denunciada formalmente ante el Ministerio Público por el concejal Pablo Callizo (PPQ).

La causa penal se abrió formalmente tras la denuncia presentada el 17 de julio, exponiendo públicamente una red orientada a la recaudación paralela y al desvío sistemático de insumos públicos.Callizo apuntó directamente al esquema como una fuente de ingresos para la campaña electoral de candidato oficialista a la Intendencia, Camilo Pérez (ANR-cartista).

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El mismo concejal amplió la denuncia para indagar el “ordeñe” de combustible. El interventor reconoció la existencia de serias inconsistencias y un informe preliminar fue entregado al Ministerio Público. A la par, la comuna dispuso sumarios administrativos contra 20 funcionarios involucrados.

Pese al caudal probatorio contra el esquema, la Fiscalía comunicó a la Justicia la imputación contra cinco personas, entre ellas cuatro funcionarios de bajo rango de la dependencia. Tanto el denunciante como los sindicatos de trabajadores de la comuna reclamaron que, mientras se procesa a los eslabones débiles, las eventuales cabezas del esquema sigan impunes.