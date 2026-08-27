Mafia del asfalto: imputan a funcionarios de la Municipalidad de Asunción

Los agentes fiscales Luis Piñánez y Christian Benítez imputaron por el hecho punible de apropiación, en calidad de coautoría, a un total de cinco personas, entre ellas un funcionario municipal jubilado y su esposa, junto con otros tres funcionarios del Departamento de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, en el marco del caso conocido como la mafia del asfalto.

Los imputados son Antonio Prieto Cane, funcionario jubilado de la comuna, junto con su esposa Lilian Ramona Benítez Ortiz, y los funcionarios de Vialidad de la Municipalidad de Asunción: Juan Ramón Galván Aponte, Francisco Javier Valenzuela Lugo y Derlis Rubén Largo.

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De acuerdo con los datos obtenidos por la Fiscalía, los citados previamente habrían utilizado sin autorización los bienes, así como los recursos y también los insumos pertenecientes a la Municipalidad de Asunción para la realización de una obra privada de pavimentación en el predio de la empresa Condor SACI, por un valor estimado de manera preliminar en G. 100.000.000.

Los agentes fiscales solicitaron al juzgado penal de garantías N° 12, a cargo de Francisco Acevedo, la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva para los ahora encausados.

Cuadrillas de la Municipalidad ejecutaron pavimentación privada

Los datos recogidos por los fiscales investigadores dan cuenta de que, el 11 de julio de 2026, entre las 12:00 y las 19:00, se llevaron a cabo obras de pavimentación, consistente en el recapado asfáltico del estacionamiento que a su vez sirve de acceso al taller y al lavadero de la firma Condor SACI, ubicada sobre República Argentina y Dr. Osvaldo Chávez, de Asunción.

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La denuncia sobre el caso hace referencia a la utilización de recursos, bienes e insumos que pertenecen al patrimonio de la Municipalidad de Asunción.

La obra privada consistió en la colocación de un total de 1.254 m2 de pavimento caliente, sobre la superficie del citado establecimiento. Esta habría sido coordinada por Antonio Prieto Cane, ejecutado por una cuadrilla de unos 10 funcionarios del Departamento de Vialidad, entre ellos Juan Galván, Francisco Valenzuela y Derlis Largo.

En tanto que, Lilian Benítez, esposa de Cane, habría sido la encargada de gestionar el cobro por el servicio prestado en forma irregular.

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Describe la Fiscalía en su imputación que, para llevar a cabo la obra, los citados ingresaron al sitio con dos camiones tipo volquete-playero Mercedes Benz, con placas AATH 317 y AATI 096, respectivamente, pertenecientes a la Dirección de Vialidad, desde los cuales se descargó la mezcla asfáltica en caliente.

También ingresó una flota de vehículos municipales, entre ellas: una retroexcavadora marca Manitou, modelo MBL-X-920, sin chapa, usada para transportar un barril de emulsión asfáltica; así como compactador combinado marca Dynapac, modelo CC1300C; y una máquina terminadora de asfalto marca Ammann, verde, sin chapa.

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