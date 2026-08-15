Obras de la avenida Avelino Martínez culminarán el año que viene, según ministra del MOPC

La avenida Avelino Martínez es una de las vías de interconexión más transitadas y conflictivas del área metropolitana, ya que conecta las ciudades de San Lorenzo, Fernando de la Mora y Villa Elisa y que durante años, ante la falta de un sistema de drenaje adecuado, provocó que cada lluvia la vuelva un peligroso cauce hídrico, destruyendo continuamente el asfalto y afectando a miles de conductores y vecinos.

Debido a esto el Estado licitó las obras de rehabilitación integral de la vía las cuales iniciaron en enero de este año y está adjudicada por un monto superior a G. 242.000 millones. La mismas contemplan la rehabilitación integral de Avelino Martínez y su continuación Luis María Argaña en la zona conocida como Tres Bocas, totalizando así casi seis kilómetros divididos en dos frentes.

Hoy la ministra del MOPC, Claudia Centurión fue consultada durante los festejos del aniversario 489 de Asunción sobre las obras y cuando culminarían, a lo que respondió que está previsto para el año que viene, siendo que la adjudicación estableció un plazo de 24 meses para la entrega de la misma.

“Van a terminar el año que viene. Tienen 24 meses de ejecución. Se va haciendo por sectores para no interrumpir el tránsito y para que tengan el menor impacto los frentistas, sobre todo teniendo en cuenta que es una calle comercial. Están preparados los desvíos de tránsito y las obras están con un ritmo de ejecución importante”, sostuvo.

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Desviación de precio de referencia es de 8%

Sobre los cuestionamientos respecto a sobrecostos de las obras públicas realizados principalmente por el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Ever Villalba, reiteró que la desviación del precio de referencia es del 8%.

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Según el senador, en los 20 procesos analizados detectaron diferencias de 81%, 65% y 49% respecto de los precios de referencia. De acuerdo con sus cálculos, estas variaciones representan unos US$ 157 millones por encima de lo que inicialmente se había estimado para la institución.

“Yo fui bastante categórica con los resultados y los datos matan el relato. Nosotros tenemos a la fecha adjudicados y en ejecución obras por US$ 1,950 millones y si yo comparo ese paquete de US$ 1,950 (millones), que fueron las adjudicaciones, con lo que suma el precio de referencia a esas mismas obras, el precio estimado, tengo una desviación del 8%. Tenemos en ejecución 121 contratos dentro de nuestra gestión, y de esos 121 contratos 99 se han firmado sin ningún ninguna sola protesta en el periodo de de licitación”, precisó.

Aclaró que de los 22 contratos que tuvieron protestas, el 100% fueron validados finalmente por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por lo que consideró que todos los procesos fueron sometidos a impugnaciones o protestas, o han sido publicados, todos son competitivos y los precios finalmente son el resultado de lo que el mercado habla para la ejecución de las obras.

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Por otra parte, dijo que si tomamos los datos en su conjunto, hay obras que salieron muy por debajo de la referencia, otras que están por encima de la referencia, pero en el paquete completo hay solo una desviación de 8%, es decir, que de cada G. 100 guaraníes en ejecución, solamente G. 8 han estado por encima de un precio de referencia.

Obras que lleva adelante el MOPC

Pese a que las finanzas del Estado están en una situación crítica por varios factores, desde la caída del precio del dólar frente al guaraní, como las deudas del Estado, lo que llevaría a analizar un posible ajuste del déficit fiscal durante los siguientes dos años, la ministra de obras públicas citó varias obras que se ejecutan y continuarán ejecutando o se prevén durante lo que resta del gobierno que hoy cumple tres años y que acumula una deuda de aproximadamente US$ 120 millones con constructuras.

Entre las mismas, dio destaque a todo lo que son las escuelas que después de tantos años de encontrar muchas salas de clases sin mantenimiento, ahora están abordando las refacciones y las intervenciones urbanas.

Recordó las obras en la avenida Mariscal López, la duplicación de la Tape Tuja, la triplicación de la avenida que va al costado del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, que es la continuación de la avenida Autopista, los más de 300 km que en este momento están pavimentándose en el área del departamento Central.

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También reiteró el rostro social del plan de gestión en materia de infraestructura, al considerar los siete hospitales en simultáneo que se están construyendo, dos ya habilitados y una red que está en plena ejecución para la atención de salud, las obras del Instituco Nacional del Cáncer (Incan) que están muy próximas a habilitarse, y el hospital de Asunción, como las obras de revitalización del Centro Histórico de Asunción.

Mencionó que el gobierno tiene una visión de Paraguay logístico dentro de Latinoamérica, por eso dan tanto ímpetu en la ejecución de las obras del corredor bioceánico, el puente de la bioceánica sobre el río Paraguay, que será el primer puente entre Brasil y Paraguay en el río Paraguay y que tiene fecha de término para septiembre.

“El presidente anunció ya las obras del puente Pozo Hondo con Argentina. Entonces, Paraguay que también emerge como gran eslabón de la cadena logística en América Latina, generando competitividad para nuestros productos. También a través de la infraestructura se da esta integración física con Argentina, con Brasil, con Bolivia, generando también este intercambio cultural, turístico en toda la zona. Muchas obras tenemos. Obras en los 17 departamentos y como les digo, un destaque especial a las obras urbanas con esta gran inversión que tenemos para la ruta PY01, que ya está en marcha, el tridente urbano. Podrán ver ya las imágenes del viaducto de 4 km, solamente como referencia, el el puente acá de Héroes del Chaco tiene unos 800 m, nosotros estamos ejecutando en este momento un puente de 4 km, 4,000 m, que va sobre la vía del tren”, resaltó.