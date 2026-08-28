Avenida Avelino Martínez: estos son los nuevos desvíos que rigen desde el lunes

El MOPC informó cuál será el nuevo esquema de circulación que entrará en vigencia el lunes en la avenida Avelino Martínez, como parte de la segunda etapa de trabajos del Lote 1, que se ejecutarán desde las inmediaciones de Acceso Sur en la zona conocida como Tres Bocas, hasta la calle Juan P. Sotelo.

Explican que los ajustes en la circulación permitirán ejecutar nuevas intervenciones sin interrumpir completamente el tránsito en este corredor, mediante circuitos alternativos debidamente señalizados y con acompañamiento del personal encargado de ordenar y orientar a los usuarios en los puntos de mayor circulación.

Los vehículos que circulen por la ruta PY02 en dirección a Tres Bocas, para ir a Asunción, pueden ir por Avelino Martínez y doblar a la derecha por Tirso de Molina, luego hasta Defensores del Chaco, pasando por Eugenio A. Garay, Pérez Uribe, para reincorporarse al trayecto habitual hacia Acceso Sur (Tramo en color verde).

En sentido Ñemby hacia San Lorenzo y Asunción, los usuarios que circulen por Acceso Sur deberán ingresar en la calle Primero de Mayo, hasta Uruguay y desviar por San Salvador, continuar hasta Chile y girar hacia Concejal Obdulio López, para luego seguir por La Cabañita, San Judas Tadeo y Padre Trujillo.

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Desde Padre Trujillo, el trayecto continuará hacia Padre Belfour y Juan P. Sotelo, donde los vehículos retomarán Avelino Martínez para seguir hacia San Lorenzo y Asunción, de acuerdo con el esquema establecido para esta nueva etapa (Tramo en color naranja).

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Recomiendan planificar desplazamientos

Desde el MOPC detallaron que los recorridos aproximados de los desvíos son de 5 kilómetros al norte y de 4 kilometros al sur, como así también que algunos de los tramos en algunas partes son empedrados y en otras concreto. En el caso de los empedrados, los responsables de las obras dijeron que prefieren mantenerlos en zonas donde hay instituciones educativas, pero aclararon que todas las vías serán bacheadas en caso de ser necesario, como también están colocando señales de tránsito en todo el recorrido.

Precisaron que las obras avanzaron con 300 metros de pista terminados, con toda la calzada completa de hormigon, que son 23 cm de loza apoyadas en bases granulares, además del tratamiento de la fundación, ya que cuando realizaron la excavación, encontraron suelos no aptos, lo cual se subsanó para proceder a la colocación de las obras de drenaje, cumpliendo con los plazos de apertura y cierre de zanja.

La pista solo aguarda los resultados de las pruebas de resistencia para que se habilite el tránsito. En el primer tramo 100 frentistas afectados fueron identificados y en el segundo que procederán ahora identificaron a 73.

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El MOPC recomienda planificar los desplazamientos con anticipación, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones de la Patrulla Caminera, la Policía Municipal de Tránsito y el personal destinado al ordenamiento vehicular en los sectores intervenidos.

También se aconseja prever al menos 20 minutos adicionales de viaje, principalmente durante los horarios de mayor circulación, y extremar las precauciones en las proximidades de instituciones educativas, comercios, viviendas y cruces peatonales.

Nueva etapa tendrá duración de cuatro meses

Esta nueva etapa tendrá una duración estimada de cuatro meses y permitirá ejecutar una intervención integral orientada a resolver una problemática histórica, además de continuar con la construcción del pavimento de hormigón y las obras de desagüe pluvial.

El director de Vialidad del MOPC, Alejandro Bordón, recordó que los desvíos están destinados a los usuarios que circulan por la avenida y aseguró que los frentistas van a tener garantizado el ingreso a sus propiedades durante la ejecución de las obras.

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Para consultas, quejas o reclamos relacionados con los trabajos y el sistema de circulación, la ciudadanía puede comunicarse al 0984 257 445.