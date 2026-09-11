Hugo Javier empieza a respirar por momentos de manera autónoma

La recuperación neurológica del exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre será lenta y podría extenderse por varias semanas, según explicaron los médicos que lo atiende en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional.

El jefe de la UCI, Dr. Richard Escobar, informó que el paciente permanece bajo coma inducido, debido a la gravedad de las lesiones neurológicas que presenta. No obstante, destacó como un avance que haya comenzado a respirar de manera espontánea durante determinados períodos.

Esta mañana, Hugo Javier toleró 40 minutos de respiración autónoma a través de la traqueostomía, sin asistencia del ventilador mecánico.

“Él ya tiene respiración organizada, tiene buen esfuerzo respiratorio y por eso es que hemos hoy iniciamos las pruebas en las cuales el ventilador detecta ese esfuerzo y hemos ido disminuyendo el soporte del ventilador”, explicó Escobar.

El especialista aclaró que el retiro del respirador será progresivo, debido a que los músculos respiratorios necesitan recuperar fuerza luego de varios días de asistencia mecánica.

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“Él ya hizo hoy 40 minutos de respiración espontánea sin asistencia del ventilador, liberado del ventilador mecánico, tras lo cual hemos decidido conectarle nuevamente porque esto es gradual”, señaló.

La expectativa del equipo médico es que, con el transcurso de los días, pueda disminuirse progresivamente el requerimiento del ventilador hasta lograr su liberación completa.

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En cuanto a su estado neurológico, Escobar explicó que Hugo Javier presenta un daño axonal difuso de grado 3, considerado el más severo dentro de esta clasificación.

“Él se encuentra en el extremo de peor pronóstico, digamos que es el grado 3, a raíz de la última tomografía que le hicimos, lo que condiciona un estado de recuperación más lento”, indicó.

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Según explicó el médico, los pacientes con lesiones de grado 1 pueden recuperar la conciencia aproximadamente en 10 días, mientras que los de grado 2 pueden hacerlo entre 10 y 20 días. En los casos de grado 3, como el de Hugo Javier, el retorno al estado de conciencia suele demorar más de 20 días.

Escobar informó además que se realizó una nueva tomografía durante la noche del miércoles para observar la evolución de las lesiones neurológicas.

El especialista explicó que las lesiones primarias provocadas por el traumatismo de alta energía se encuentran controladas y, hasta el momento, no evolucionaron hacia lesiones secundarias. Sin embargo, lo siguen posicionando con pronóstico reservado.

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La traqueostomía fue realizada el miércoles por el Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello y, según el informe médico, se desarrolló con éxito y sin complicaciones. El procedimiento permitirá continuar con el proceso de recuperación mientras se aguarda la evolución neurológica del paciente.