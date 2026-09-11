Prisión preventiva para pastor procesado por hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes

La imputación presentada contra el pastor evangélico colombiano Luis Guillermo Álvarez Jaramillo detalla una serie de hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes que se habrían registrado desde 2023 hasta agosto del corriente año tanto en Paraguay como en Colombia, país que deberá investigar en forma paralela el delito ocurrido en su territorio.

Las víctimas son cuatro jóvenes que asistían a la iglesia denominada Centros de Formación y Liderazgo (CENFOL), donde el ahora imputado tenía a su cargo la dirección y orientación de los jóvenes de la organización.

El fiscal Aldo Cantero imputó al líder religioso por la supuesta comisión de los hechos punibles de abuso sexual en personas indefensas y acoso sexual y solicitó la prisión preventiva del procesado.

En una audiencia de imposición de medidas realizada esta siesta -en coincidencia con lo peticionado por el Ministerio Público- la jueza penal de Garantías Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Álvarez Jaramillo, quien deberá cumplir esta medida en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

Durante la diligencia, el abogado el abogado Andrés Miguel Ruiz Díaz Areco solicitó la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión, específicamente el arresto domiciliario en el edificio Ventura Carmelitas del barrio Las Lomas.

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A los efectos de garantizar su sometimiento al proceso, la defensa ofreció hacer entrega del pasaporte del religioso, prohibición de salida del país durante e proceso, prohibición absoluta de contacto con denunciantes y testigos, comparecencia periódica y monitoreo mediante dispositivo electrónicos, previo informe positivo de factibilidad de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control de Paraguay (OMDEC).

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