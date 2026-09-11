Recuerdan que solo Sinamed tiene la representatividad para negociar con el Gobierno

Durante una conferencia de prensa conjunta, el Círculo Paraguayo de Médicos y el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) aclararon que únicamente Sinamed posee la representatividad legal y el aval de las bases para sentarse a negociar un acuerdo formal con las autoridades del Poder Ejecutivo.

Este pronunciamiento surge como un rechazo directo al “pseudoacuerdo” firmado un día antes por un reducido grupo de especialistas con la ministra de Salud, María Teresa Barán, y las senadoras Lilian Samaniego y Noelia Cabrera. Este hecho fue calificado por el gremio como un intento desmedido de dividir la lucha y frenar la fuga de profesionales.

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Las sociedades médicas, en ese sentido, piden al Ministerio de Salud que reconduzca las conversaciones de forma seria y unificada para evitar abrir mesas paralelas que solo generan parches parciales e inequidades entre los doctores.

Asimismo, confirmaron que unas 446 renuncias de profesionales altamente capacitados ya fueron presentadas formalmente en la mesa de entrada de la cartera sanitaria. Pese a que las autoridades rechazaron administrativamente los documentos para evitar el colapso de las terapias y salas de urgencias, los médicos dejaron en claro que sus dimisiones siguen vigentes en los hechos mientras no exista un compromiso de fondo refrendado en papel.

Piden piso salarial y carrera médica

Lo que unifica la movilización de los profesionales de la salud es la fijación de un piso salarial digno, un punto que calificaron como categórico e irrenunciable.

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La propuesta del gremio pasa por asegurar primero un ingreso básico justo para luego estructurar la carrera médica sobre una ley específica, respaldada con los recursos necesarios dentro del Presupuesto General de la Nación.

Frente a este escenario, la mesa tripartita convocada por el Ministerio de Trabajo se presenta como la última oportunidad para encauzar el diálogo institucional antes de que se profundice el paro en los hospitales.

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El gremio médico remarcó que acudirá a la cita con total voluntad de negociación, pero advirtió que no levantará las medidas de fuerza ni aceptará firmas de compromiso vacías. Exigen que sea el propio Poder Ejecutivo el que asuma la conducción política del conflicto y presente propuestas reales en lugar de buscar atajos.