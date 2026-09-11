Médicos mantienen huelga y aguardan propuesta del Gobierno para el lunes

Representantes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) y autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) mantuvieron este viernes una reunión preparatoria con miras a la mesa tripartita fijada para el próximo lunes, donde se discutirá el reajuste salarial para el sector de la salud pública.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, explicó que la reunión permitió revisar en detalle las pretensiones económicas del gremio. “Hoy estuvimos viendo los números, haciendo los análisis, analizando punto por punto cuáles son los temas que van a ir a discusión el día lunes a las dos de la tarde”, puntualizó Recalde.

Asimismo, destacó la indicación del Poder Ejecutivo para destrabar el conflicto: “Para nosotros es una prioridad el tema de salud pública. El presidente Santiago Peña nos encomendó ver todas las posibilidades que existen sobre la mesa para poder zanjar este conflicto”.

Lea más: Cartes vuelve a instar a Peña a priorizar la salud y advierte a “traidores”

Por su parte, la secretaria general del Sinamed, doctora Rossana González, enfatizó que la huelga nacional convocada para los días 21 y 22 de septiembre se mantiene plenamente vigente mientras aguardan una propuesta oficial.

“Hasta ahora nosotros seguimos firmes con nuestra huelga nacional de médicos (...). Les pedimos a todos los colegas que sigan pendientes de toda la organización hasta que tengamos algo concreto, algo firmado”, señaló la dirigente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Respecto a sus pretensiones económicas, González recordó que el reclamo abarca a “24.500 vínculos médicos que existen” y detalló la flexibilidad del sector. “Pedimos tres millones de guaraníes inicialmente por cada vínculo, pero siempre dijimos que estamos flexibles a conversar y a negociar; nosotros nunca nos radicalizamos en nada”.

Lea más: Crisis en salud: Congreso intermediará ante el Ejecutivo para destrabar reclamo salarial

Desmienten supuesta división del gremio

González también fue consultada sobre un acuerdo suscrito entre algunos profesionales y la ministra de Salud, además de legisladoras como Lilian Samaniego y Noelia Cabrera. La médica lo minimizó al afirmar que carece de representatividad y validez en la negociación actual.

“No es vinculante con lo que hoy nosotros estamos haciendo acá (...). Se distorsionó absolutamente esto para hacer entender que el gremio estaba desunido, pero hoy le podemos decir que el gremio está más unido que nunca”, aseveró González.

La titular del Sinamed insistió en que la medida de fuerza no busca perjudicar a la ciudadanía, sino visibilizar la realidad laboral del sector; remarcó que cualquier propuesta presentada el lunes será puesta a consideración de los médicos antes de tomar una decisión.

“Nosotros no podemos realizar una asamblea hasta tener una propuesta oficial firmada. Recién en ese momento vamos a llevar ese planteamiento para analizar entre todos si se levanta o no la huelga”, señaló.

Lea más: Crisis sanitaria: Lilian se defiende, tras críticas de gremios al acuerdo firmado con un sector