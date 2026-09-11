Acuerdo con sector médico es “independiente” a la huelga, dice Noelia Cabrera

El criticado acuerdo entre un sector de médicos, la ministra de Salud, María Teresa Barán, la senadora colorada Lilian Samaniego y la liberocartista Noelia Cabrea fue rechazado por varios gremios médicos además del Sinamed, considerando que las propias sociedades científicas emitieron sendos comunicados para repudiar el acto.

Incluso, algunos de los médicos que participaron de la reunión y otros que firmaron el acuerdo, expresaron posteriormente que se sintieron engañados y manipulados por las autoridades. Rosanna González, secretaria general de Sinamed, tras la reunión de hoy en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), reafirmó que la huelga sigue firme y al ser consultada sobre el acuerdo, lo minimizó al decir que se trató solo de un grupo de médicos.

La presidenta de la Comisión de Salud Pública, Noelia Cabrera, explicó que el acuerdo surgió de un supuesto llamado de un grupo de médicos especialistas renunciantes que le manifestaron sentirse excluidos desde el lunes pasado para las negociaciones encabezadas por Sinamed.

“Nos dimos cuenta de que las sociedades científicas no estaban siendo convocadas y que los médicos especialistas y subespecialistas fueron médicos que renunciaron y estaban preocupados porque el día de hoy vencía el plazo para esas renuncias, o sea, corría el plazo de la admisión de esas renuncias, quedaban desvinculados”, detalló.

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“Tomamos esta posta en pos de estos especialistas”, dice Cabrera

Cabrera dijo que manejan la estadística de que 1.458 cirugías por mes están siendo suspendidas por la renuncia de estos médicos que se vieron excluidos de las negociaciones, siempre según la legisladora. “Entonces, nosotros tomamos esta posta en pos de estos especialistas que se sentían un poco excluidos de la negociación”, insistió.

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Agregó que ante esa preocupación, acudieron a la ministra que dijo que les recibiría con los cinco médicos, a quienes plantearon el acuerdo que se basa en un escalafón salarial para médicos especialistas, además de la creación de una recategorización de salarios o un catálogo de especialidades en que van a tener una reivindicación diferente a la exigencia del reajuste del piso salarial que encabeza Sinamed.

“El acuerdo fue eso, que estos médicos renunciantes aceptaban que se les incluya dentro del objeto de gasto 183 del Presupuesto General de la Nación del 2027. Nada más eso, no es que ellos se apartan o que están en contra de una huelga. Esto es independiente”, refirió.

Ante la consulta sobre la critica de gremios médicos de que sus colegas que participaron fueron utilizados políticamente, se excusó diciendo que las legisladoras que encabezaron la reunión son de diferentes partidos, con diferentes aspiraciones políticas. Sobre por qué se realizó por fuera de la comisión de crisis, argumentó que dicha instancia está en conversación con el sector que convoca a huelga, que es el Sinamed.

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Sobre porque no convocaron a Sinamed, que estaba negociando con la comisión de crisis, de la cual forma parte el Ministerio de Salud, respondió que quisieron aprovechar la disposición de la ministra, quien les dijo “ahora tengo tiempo, vengan”, por lo que ya no pudieron invitar a Sinamed, considerando la situación del vencimiento del plazo del preaviso de las renuncias.

Dijo además que “no estamos queriendo ser los protagonistas en este escenario”.