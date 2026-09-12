Cómplice de Hugo Javier ya sabe cuándo cumplirá su condena por corrupción

El juez de Ejecución Especializado en Delitos Económicos Carlos Mendoza determinó el cómputo definitivo de la pena impuesta a Miguel Ángel Robles Ibarra, condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, en carácter de instigador del entonces gobernador de Central Hugo Javier González Alegre.

Robles Ibarra, de 61 años, considerado el “cerebro” del esquema delictivo que causó un perjuicio patrimonial de G. 5.105 millones a la Gobernación de Central, durante la pandemia por covid 19, se puso a disposición de la Justicia el jueves 10 de setiembre, en el Departamento Judicial de la Policía Nacional.

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La entrega del ex jefe de Gabinete de la Gobernación de Central se dio apenas 24 horas luego de que el juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, a cargo del juez Carlos Mendoza, ordene la ejecución de la fianza impuesta al condenado, a consecuencia de que no acudió al llamado de la Justicia par cumplir su condena a 10 años de cárcel.

Específicamente, el juez dispuso la ejecución sobre diversos inmuebles valuados en miles de millones de guaraníes, ubicados en distritos como Lambaré y Ñemby, en el departamento Central; Belén, en el departamento de Concepción, y San Bernardino, en Cordillera.

Exjefe de Gabinete de Hugo Javier cumplirá su pena en 2036

Luego de ser condenado a 10 años de cárcel, en fecha 4 de enero de 2025, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Karina Cáceres (presidenta), Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón, ordenó el inmediato traslado de Hugo Javier González y Miguel Robles a la entonces Penitenciaría Nacional de Tacumbú, actualmente Centro Nacional de Prevenidos.

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Como la sentencia de primera instancia no había quedado firme y tanto Hugo Javier como Robles ya compurgaron la pena mínima, en fecha 10 de julio de 2025 el Tribunal de Sentencia revocó la prisión preventiva y dictó medidas alternativas para ambos condenados.

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Al respecto el juzgado de Ejecución resaltó que Miguel Robles Ibarra, durante la privación de su libertad sufrida antes de quedar firme la sentencia, que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el 10 de julio de 2026; ha cumplido con la pena mínima de seis meses como lo ha determinado el Tribunal de Sentencia en el Auto Interlocutorio N° 630 del 10 de julio de 2025.

En consecuencia, el juzgado determinó que Miguel Robles tendrá compurgada la pena de 10 años de cárcel en fecha 9 de marzo de 2036, tendrá derecho a solicitar su salida transitoria el 9 de marzo de 2031 y su libertad condicional a partir del 9 de noviembre de 2032, fecha en que cumplirá las dos terceras partes de la condena.

Robles se quedó con la plata, según sentencia

Según lo resaltado por la presidenta del Tribunal de Sentencia, Karina Cáceres, al momento de dictar la condena en fecha 4 de enero de 2025, el Ministerio Público probó que las 14 obras supuestamente financiadas con los fondos de emergencia, fueron construidas mucho antes de los desembolsos que recibió la Gobernación de Central.

Destacó que Hugo Javier González, en su carácter de gobernador y ordenador de gastos, erogó mediante dos resoluciones a favor de la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la “construcción y mantenimiento de espacios públicos en el departamento Central”, la suma de G. 3.063.360.000; y también “pavimentación asfáltica empedrado” por valor de G. 2.042.240.000, totalizando la suma de G. 5.105.600.000, por los que la Gobernación de Central no tuvo contraprestación alguna.

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La presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos puntualizó además que el exdirector de Gabinete fue quien ideó y lideró el esquema delictivo, hasta conseguir el desembolso del dinero.

La magistrada resaltó que los G. 5.105.600.000 que la Gobernación de Central desembolsó, y que finalmente fueron cobrados por el CIAP, terminaron en poder de Miguel Ángel Robles.

Cómplice de Hugo Javier era el “gobernador de facto”

El ahora condenado Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra era considerado en el ámbito político y administrativo de la Gobernación de Central como el verdadero “gobernador de facto” detrás de la gestión del exanimador Hugo Javier González.

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Funcionario permanente de la Cámara de Diputados, fue comisionado a la institución departamental, donde ejerció como asesor principal y hombre de confianza del exgobernador. De acuerdo con la investigación de la época, Robles orquestó las operativas valiéndose de un fuerte poder de decisión.

En la causa por el desfalco de los fondos destinados a obras de reactivación económica de Central en el marco de la pandemia de covid-19, el Ministerio Público y la Justicia señalaron a Robles Ibarra como el articulador del esquema para desviar los G. 5.105 millones.

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Este entramado incluyó el uso de facturas clonadas y falsificadas presentadas por la organización no gubernamental Centro Ejecutivo de Gestión de Políticas Públicas (CIAP) para justificar los gastos. Por este hecho, Robles terminó condenado a 10 años de pena privativa de libertad en calidad de cómplice, la misma pena impuesta al exgobernador González.