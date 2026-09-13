Puerto Antequera inaugura el “Muro de la Memoria Viva” y fortalece su apuesta por el turismo

La inauguración reunió a familias y vecinos en una agradable jornada de encuentro, que contó con presentaciones de danza, canto, feria de comidas y exposición de trabajos artesanales. La actividad permitió compartir y poner en valor las expresiones culturales y las tradiciones que forman parte de la identidad de Puerto Antequera.

El mural fue plasmado en la muralla de la Parroquia de la Santa Cruz, convirtiendo un espacio tradicional de la comunidad en una propuesta artística que representa parte de su historia y su presente. En las pinturas aparecen personajes emblemáticos de la ciudad, embarcaciones y diferentes escenas vinculadas a la vida de sus pobladores.

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La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, además de la participación del artista Juan Cáceres y vecinos de diferentes edades, quienes aportaron al proyecto a través de sus pinturas y recuerdos. La propuesta busca que la memoria de la comunidad quede reflejada en un espacio abierto para lugareños y visitantes.

La Parroquia de la Santa Cruz, donde se encuentra el mural, está ubicada al costado de la comisaría local y aproximadamente a 100 metros del río Paraguay, en un punto que forma parte del recorrido habitual de quienes visitan la ciudad.

<b>Puerto Antequera apuesta al turismo</b>

Puerto Antequera, ubicada a unos 15 kilómetros de San Pedro de Ycuamandyyú, viene buscando fortalecer sus atractivos y posicionarse como un destino turístico dentro del departamento de San Pedro. La ciudad ribereña cuenta con diferentes espacios destinados al esparcimiento y al disfrute de residentes y visitantes.

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El río Paraguay continúa siendo uno de los principales atractivos naturales, acompañado por obras y espacios como muros de contención, vallas perimetrales, camineros y un mirador, que permiten disfrutar del paisaje y de la tranquilidad de la ribera.

Como parte de esta agenda, Puerto Antequera prepara para el 17 y 18 de octubre su tradicional competencia de pesca deportiva, actividad que reúne a pescadores y visitantes y que se incorpora nuevamente a la propuesta turística y recreativa de la ciudad.

La comunidad y las autoridades locales también mantienen vigente el sueño de contar con una costanera sobre el río Paraguay, proyecto considerado fundamental para potenciar aún más el turismo y aprovechar la ubicación privilegiada de la ciudad.

Con el Muro de la Memoria Viva, las actividades culturales y la pesca deportiva, Puerto Antequera busca mostrar que su atractivo no está solamente en el paisaje, sino también en su historia, su gente, sus tradiciones y la cultura que mantiene viva la identidad de la ciudad.