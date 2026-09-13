Zapateros anuncian manifestación este martes en Ypacaraí contra el ingreso de calzados “chinos”

La Asociación de Gremios de Fabricantes de Calzados y Proveedores del Paraguay prepara una manifestación para este martes en el peaje de Ypacaraí, en reclamo por el ingreso masivo de calzados provenientes principalmente de Iquique.

En entrevista con Marcelo Benítez, presidente del gremio, señaló que la concentración será a las 07:00 en la plaza de Ypacaraí, desde donde los manifestantes se trasladarán hasta el peaje.

Benítez explicó que la movilización se produce luego de una protesta realizada hace aproximadamente un mes frente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), donde, según afirmó, se había acordado establecer una mesa de trabajo con representantes de distintos ministerios.

El gremio denuncia que el ingreso de calzados “chinos” afecta directamente a los fabricantes y comerciantes nacionales, debido a los bajos precios con que estos productos llegan al mercado.

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“Nosotros nos quedamos sin trabajo, no podemos competir, no vamos a poder competir”, afirmó Benítez, quien sostuvo que la situación se volvió más grave durante los últimos dos años.

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Denuncian ingreso masivo de calzados “chinos”

El dirigente también cuestionó el mecanismo mediante el cual estos productos llegan al país y pidió mayores controles por parte de las autoridades. Según señaló, existen empresas que realizan las gestiones para trasladar las mercaderías directamente hasta los comercios y sostuvo que algunos productos ingresarían sin cumplir los requisitos establecidos para la importación de calzados.

“Pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque nosotros no vamos a volver a trabajar este fin de año si no se detiene ese ingreso”, manifestó.

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Por otro lado, Benítez indicó que la movilización contará con la participación de representantes de 5 departamentos y afirmó que el sector busca llegar directamente hasta las máximas autoridades del Ejecutivo.

“Hoy en día buscamos directamente hablar con el vicepresidente o el presidente de la República para que podamos solucionar algunas cuestiones, porque realmente es insostenible”, sentenció.