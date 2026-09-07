Productores de cebolla de Caaguazú temen caída de precios por el ingreso de productos de contrabando

El productor Valentín Genes, de la compañía Guavirá del distrito de Caaguazú, explicó que las lluvias constantes y los cambios repentinos del clima están favoreciendo la aparición de diferentes tipos de plagas que afectan a los cultivos de cebolla.

Señaló que los productores deben redoblar los esfuerzos y aumentar los gastos para combatir las enfermedades y plagas y tratar de salvar sus cultivos. Esta situación representa un importante costo adicional para los agricultores.

A esta problemática se suma el temor por el ingreso de cebolla extranjera, principalmente mediante el contrabando. Los productores temen que una sobreoferta provoque nuevamente una caída considerable del precio de la producción nacional.

Genes explicó que actualmente necesitan comercializar la cebolla entre G. 4.000 y G. 5.000 por kilogramo en finca para obtener un margen de ganancia. Sin embargo, recordó que el año pasado, debido a la saturación del mercado, el precio llegó a entre G. 2.000 y G. 2.500 el kilo en finca, generando importantes pérdidas para los productores.

El agricultor indicó que dentro de aproximadamente un mes se tendrá una importante cantidad de producción nacional, por lo que esperan que el precio se mantenga en los niveles actuales y que la comercialización de la producción local no sea perjudicada por el ingreso de productos extranjeros.

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Reclaman mayor asistencia

Genes también cuestionó la falta de asistencia con insumos por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Dijo que actualmente reciben asistencia técnica de un profesional de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), pero que un solo técnico no logra cubrir la demanda de todos los productores.

Indicó que solamente en la compañía Guavirá y sus alrededores existen unos 80 productores de cebolla, lo que representa una importante cantidad de agricultores que deben ser atendidos por el técnico asignado a la zona.

Ataque de enfermedades

Por su parte, el técnico de la Dirección de Extensión Agraria, ingeniero Alexis Vera, explicó que durante este año se registraron numerosos ataques de enfermedades y plagas, entre ellas antracnosis y trips.

No obstante, señaló que los productores lograron controlar estos problemas y que las enfermedades no llegaron a perjudicar considerablemente los cultivos.

Vera también confirmó que es el único especialista en producción de cebolla del distrito de Caaguazú, por lo que debe realizar un importante esfuerzo para asistir a los productores de la zona, además de brindar atención a varias organizaciones del distrito.

Producción puede abastecer hasta diciembre

El técnico explicó que actualmente la demanda nacional de cebolla ronda los 120.000 kilos por día y que, de acuerdo con la producción nacional disponible, se podría cubrir esta demanda durante aproximadamente 90 días.

De mantenerse el ritmo actual de producción, señaló que hasta diciembre se podría contar con una importante cantidad de cebolla nacional, suficiente para abastecer la demanda del mercado paraguayo durante ese periodo.

Una vez disminuida la producción nacional, nuevamente se tendría que recurrir a productos de origen extranjero.

Vera destacó que actualmente se registra una buena cantidad de cosecha de cebolla, lo que está permitiendo abastecer y paliar la demanda existente en el mercado nacional.