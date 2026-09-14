Denuncian quema diaria de basura y pastizales en Carapeguá

Vecinos del barrio María Auxiliadora y de la compañía Potrero Loma, de este distrito del departamento de Paraguarí, denuncian la práctica diaria de quema de basura en medio de la zona poblada.

A esto se suma el incendio irracional de pastizales en los campos ganaderos. La situación genera preocupación por la contaminación del aire, el humo y el riesgo de que el fuego pueda propagarse hacia las viviendas.

Lorenza Samaniego, del barrio María Auxiliadora, denunció que en este sector algunos vecinos acostumbran a quemar sus residuos domiciliarios a plena luz del día, contaminando el ambiente. Dijo que no realiza la denuncia ante la Municipalidad local porque nadie atiende los reclamos.

Lea más: Carapeguá: ya tienen arena y esperan el inicio del arreglo de calle universitaria

Piden evitar la práctica

Los vecinos señalan que la quema de residuos se realiza de manera frecuente en sectores próximos a las viviendas, generando humo y contaminación, lo que puede representar un riesgo para la salud de las personas y provocar incendios de mayores proporciones.

A esta situación también se suma la quema de pastizales. Hasta anoche, los bomberos venían sofocando incendios en los campos para evitar que el fuego avanzara hacia las zonas pobladas de este distrito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Carapeguá: ante inacción municipal, pobladores construyen puente y mejoran camino

Ley prohíbe quemar o arrojar basura

La Ley N.º 3956/09, en su artículo 33, prohíbe quemar, incinerar o arrojar basura a cielo abierto, así como depositarla en calles, rutas o cursos de agua. Los residuos deben ser destinados a sitios autorizados para su disposición final.

Asimismo, la Ley N.º 716/96, en su artículo 12, establece como delito ambiental el depósito o la incineración de desechos en la vía pública, caminos o en las proximidades de fuentes de agua.

Por otra parte, la Ley N.º 6818/21 prohíbe cualquier tipo de quema no autorizada, especialmente durante periodos de sequía o cuando se registran fuertes vientos, debido al peligro de propagación del fuego.

Toma de conciencia

Por su parte, el inspector general, Pablo Chamorro, manifestó que, cada vez que la Municipalidad recibe una denuncia, él personalmente interviene para solicitar a los infractores de las leyes ambientales que se abstengan de realizar la quema de residuos.

Asimismo, se comprometió a gestionar, a través de la página oficial de la Comuna, la difusión de un comunicado desde la Intendencia Municipal para concienciar a la ciudadanía sobre la problemática.