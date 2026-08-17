Carapeguá: ante inacción municipal, pobladores construyen puente y mejoran camino

Ante la falta de respuesta municipal, pobladores de Bajo Guasu y otras compañías de Carapeguá, departamento de Paraguarí, se organizaron para mejorar seis kilómetros del camino vecinal y construir un puente de hormigón armado.

La iniciativa de los lugareños busca facilitar la conexión entre las comunidades rurales y la ruta que une Carapeguá con Nueva Italia, explicó el vicepresidente de la Comisión Sagrado Corazón de Jesús, Mario Ramón Mendoza Lezcano.

Dicho camino vecinal también conecta con las compañías Pacheco Ndavaru, Veniloma, Tajy Loma, Franco Isla y Potrerito. Los vecinos de estas comunidades también colaboraron mediante la compra de boletas para el sorteo y aportes voluntarios.

Mendoza Lezcano explicó que la comisión vecinal, presidida por Jorge Lezcano, solicitó a la Municipalidad local maquinarias y operarios para mejorar el camino vecinal, debido a que los pobladores construyeron un puente de hormigón armado.

La institución facilitó las máquinas y sus operarios durante dos días, pero los pobladores debían cubrir el combustible y el pago a los trabajadores.

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Obras realizadas

Mediante la autogestión vecinal construyeron un puente de hormigón armado de tres metros de ancho y más de dos metros de altura, considerado fundamental para el traslado diario de los pobladores de la zona.

Asimismo, mejoraron seis kilómetros de camino terraplenado, realizaron canalización y cargaron el acceso del terraplén. En esta ocasión, gastaron cerca de G. 10 millones.

La comisión vecinal ahora busca conseguir ripio para continuar mejorando el camino y mantenerlo transitable. Asimismo, esperan que las próximas autoridades municipales puedan concretar el empedrado de al menos un kilómetro del tramo hasta conectar con la ruta Carapeguá-Nueva Italia.

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Ya no hay presupuesto

Por su parte, el inspector general de la Municipalidad local, Pablo Chamorro, manifestó que el presupuesto destinado a combustible está prácticamente agotado.

Explicó que la Junta Municipal no aprobó el aumento de G. 400 millones a G. 700 millones para este rubro.

Finalmente, señaló que los recursos disponibles serán destinados a trabajos de urgencia en el arroyo Capilla y en el asentamiento Santo Domingo, donde se prevé realizar la limpieza de canalizaciones ante el pronóstico de lluvias.