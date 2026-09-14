El mensaje de Santiago Peña al Papa León XIV por su cumpleaños

El presidente de la República, Santiago Peña, envió este lunes un mensaje de salutación al Papa León XIV a través de su cuenta oficial en la red social X (antiguo Twitter), con motivo de su 71 cumpleaños.

El mandatario aprovechó la ocasión para transmitirle el afecto y la cercanía de la ciudadanía paraguaya.

En su publicación, el jefe de Estado manifestó: “En este día de su cumpleaños, Santo Padre León XIV, el pueblo paraguayo le envía su cariño y mejores deseos”.

Asimismo, en el mismo mensaje, Peña hizo hincapié en la identidad religiosa y cultural del país, remarcando la devoción característica de su gente: “Desde esta tierra profundamente mariana y devota de la Virgen de Caacupé, le pedimos a Dios que le conceda salud, fortaleza y la gracia para seguir guiando a la Iglesia”.

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Este saludo se enmarca en los antecedentes recientes de la relación diplomática y espiritual entre la Santa Sede y las autoridades nacionales. Cabe recordar que el Papa León XIV fue elegido el 5 de mayo de 2025 durante el cónclave vaticano, asumiendo oficialmente su pontificado tres días después, el 8 de mayo de 2025.

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La salutación presidencial se suma además a las muestras de afecto institucionales del país, recordando que el intendente de Asunción, Luis Bello, le extendió formalmente una invitación para visitar la capital paraguaya y conocer de cerca la calidez de su gente.