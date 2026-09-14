Nacionales
14 de septiembre de 2026 a la - 17:02

El mensaje de Santiago Peña al Papa León XIV por su cumpleaños

Al asumir la primera magistratura el 15 de agosto de 2023, Santiago Peña reafirmó su compromiso con la salud pública. EFE/ Sebastián Blanco Salazar
Santiago Peña, presidente de la República. Sebastian Blanco Salazar

El jefe de Estado, Santiago Peña, utilizó sus redes sociales para expresar el afecto del pueblo paraguayo hacia el sumo pontífice, destacando la profunda devoción mariana del país y sumando un pedido especial por su salud y liderazgo al frente de la Iglesia católica.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El presidente de la República, Santiago Peña, envió este lunes un mensaje de salutación al Papa León XIV a través de su cuenta oficial en la red social X (antiguo Twitter), con motivo de su 71 cumpleaños.

El mandatario aprovechó la ocasión para transmitirle el afecto y la cercanía de la ciudadanía paraguaya.

En su publicación, el jefe de Estado manifestó: “En este día de su cumpleaños, Santo Padre León XIV, el pueblo paraguayo le envía su cariño y mejores deseos”.

Asimismo, en el mismo mensaje, Peña hizo hincapié en la identidad religiosa y cultural del país, remarcando la devoción característica de su gente: “Desde esta tierra profundamente mariana y devota de la Virgen de Caacupé, le pedimos a Dios que le conceda salud, fortaleza y la gracia para seguir guiando a la Iglesia”.

Lea más: Bello pide al papa León XIV venir a Paraguay para conocer Asunción

Este saludo se enmarca en los antecedentes recientes de la relación diplomática y espiritual entre la Santa Sede y las autoridades nacionales. Cabe recordar que el Papa León XIV fue elegido el 5 de mayo de 2025 durante el cónclave vaticano, asumiendo oficialmente su pontificado tres días después, el 8 de mayo de 2025.

La salutación presidencial se suma además a las muestras de afecto institucionales del país, recordando que el intendente de Asunción, Luis Bello, le extendió formalmente una invitación para visitar la capital paraguaya y conocer de cerca la calidez de su gente.