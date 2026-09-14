JEM impulsa diplomado gratuito enfocado en la nueva Ley de la Función Pública

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en colaboración con el Instituto Superior René Cassin, inició un diplomado gratuito en “Derecho Administrativo y Gestión Público Estratégica”, con la finalidad de actualizar los conocimientos y el ejercicio de la función pública.

La propuesta académica adquiere relevancia teniendo en cuenta la reciente entrada en vigencia de la Ley N° 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, la cual trae consigo un nuevo paradigma para la administración pública de Paraguay.

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Con este programa de profesionalización, se busca brindar herramientas jurídicas y de gestión que permitan a los participantes comprender e implementar de forma adecuada las disposiciones de la nueva legislación, contribuyendo al fortalecimiento de una gestión más eficiente, profesional y orientada al servicio de la ciudadanía.

La actividad formativa reúne a varios profesionales, de relevancia, y referentes nacionales e internacionales del ámbito jurídico, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos en cuanto al ámbito del derecho administrativo.

Diplomado del JEM enfocado en principios de legalidad

De acuerdo con lo que se informó desde la institución, los profesionales impartirán la formación en el marco de temas específicos por jornada, a lo largo de 100 horas académicas, abordando los desafíos de la administración pública contemporánea, con especial énfasis en la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, así como en el fortalecimiento de la integridad y la transparencia en la gestión estatal.

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Los inscriptos al diplomado podrán participar en forma presencial y seguir la transmisión online, a través del canal de YouTube del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En tal sentido se aclara que, se otorgarán certificados a quienes cumplan satisfactoriamente con los requisitos establecidos.

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La actividad académica inició el viernes 11 de septiembre, con un acto inaugural llevado a cabo en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP) con la presencia de autoridades nacionales, representantes de instituciones públicas e integrantes de la comunidad jurídica. La misma se extenderá hasta el 16 de octubre.

En dicho acto, la presidenta del JEM, Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa, se dirigió a los más de 600 participantes, en tal sentido resaltó la importancia de que los servidores públicos conozcan y apliquen los principios de legalidad, ética, integridad y transparencia en el ejercicio de sus funciones, considerándolos pilares fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones pública.

“Este curso tiene como antecedente el Diplomado desarrollado en el año 2024 bajo el lema ‘La importancia de la profesionalización del servidor público’. En esta oportunidad presentamos el Diplomado en Derecho Administrativo y Gestión Pública Estratégica, con especial énfasis en la Ley N° 7445/25, de la Función Pública y del Servicio Civil, así como en la Ley N° 7389/24, de Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay”, expuso Pucheta.

Del acto inaugural del diplomado participaron la Dra. Nancy Amarilla, defensora adjunta del Ministerio de la Defensa Pública; el Econ. Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDERT; el Prof. Abg. Isabelino Galeano Núñez, director general de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura (CM); el Dr. Víctor Eduardo Escobar Said, viceministro de la Niñez y la Adolescencia.

La lista sigue con el senador Edgar López, miembro del CM; el Dr. Gerardo Bobadilla Frizzola, titular del CM; la Dra. Alicia Pucheta, titular del JEM; el Dr. Juan José Rastrollo, catedrático de la Universidad de Salamanca; el Dr. Rodrigo Nicora, ministro de Justicia; el Dr. Roberto Moreno, ministro asesor jurídico de la Presidencia de la República, y el Prof. Dr. Marco Aurelio González miembro del directorio del BCP.