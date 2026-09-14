Nuevo desvío por obras en importante avenida de Asunción: ¿Hasta cuándo?

Desde este lunes se implementa un desvío del tránsito sobre la avenida Augusto Roa Bastos de Asunción a causa de las obras de construcción de un sistema de desagüe pluvial en la zona de la cuenca Santo Domingo, en el barrio del mismo nombre.

Está cerrado el sentido de la avenida Roa Bastos que va desde la avenida España hacia la zona del Banco Central del Paraguay (BCP). El sentido opuesto – en el que los vehículos circulan hacia España - está habilitado y será de doble sentido.

Por lo tanto, los conductores que se dirijan desde España hacia la zona del BCP por Roa Bastos tendrán la opción de circular por el carril opuesto o desviarse en la calle Agustín Pío Barrios y luego retomar Roa Bastos por la calle Nuestra Señora del Carmen.

Lea más: Asunción: esto dice el consorcio encargado de las obras de Santo Domingo

En conversación con ABC Color, Alejandro Rojas, inspector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, comentó que está previsto que el cierre parcial y desvío de la avenida Roa Bastos se extienda por 10 días, aunque admitió que el cierre parcial podría prolongarse si las condiciones del tiempo impiden el avance normal de las obras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Meses de atraso

Los trabajos relacionados al desagüe pluvial de la cuenca Santo Domingo comenzaron en marzo de 2025 y aún no han concluido a pesar de que el plazo original para la culminación de las obras era de 12 meses.

Lea más: El “lado B” de Santo Domingo: vecinos abandonan la zona por atrasada obra de Nenecho

Vecinos de la zona han cuestionado la lentitud con que avanzan las obras y muchos afirman que se vieron obligados a mudarse debido a las incomodidades que genera la situación.