Asunción: esto dice el consorcio encargado de las obras de Santo Domingo

Actualmente ya pasó más de un año del inicio de las obras del desagüe pluvial de Santo Domingo y ante la situación, los residentes de la calle San Juan XXIII, la “cara oculta” del barrio, denunciaron que la tardanza incluso provocó mudanzas forzadas de varias familias. Tras publicaciones al respecto, el Consorcio Pluvial Santos, firma encargada de las obras, publicó un comunicado con unas “aclaraciones”.

Primeramente, detallan que la calle Juan XXIII corresponde a un “cul de sac” que, según detallan, “no cuenta ni contaba con pavimento”. Asimismo, detallan que limita con el Parque de la Salud a lo largo y en su fondo.

También apuntan que hasta hace “poco tiempo” una vivienda estaba construida parcialmente en la calle, un canal permitía el desagüe y conducción de las aguas que provienen de la cuenca, así como del propio Parque de la Salud hacia zonas más bajas.

“Las dificultades para el acceso son realmente importantes y constituyen también obstáculos relevantes para la extracción de material de excavación y para otras actividades típicas de la obra”, aseguran.

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Motivos de las interrupciones

Asimismo, aseguran que los trabajos fueron “interrumpidos por varios meses” primeramente ante negociaciones de traslado con la familia cuya vivienda ocupaba la calle y luego por cambios en el trazado originados por situaciones como las de estos vecinos y otros -aguas abajo- en la descarga en el arroyo Mburicaó.

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“Estos cambios en el trazado llevaron a un convenio modificatorio del contrato -sin variación de monto de obra- que debió ser aprobado primero por la Junta Municipal y luego por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)”, agregan.

Además, señalan que la obra debe, necesariamente, “ejecutarse en varios frentes” pues el cronograma y el plazo así lo establecen, aunque esta “no es una decisión del contratista”. Incluso sostienen que “existen en obra gente y equipos en cantidad suficiente” para el efecto.

“Cuando las tareas en la cuadra concluyan, en poco tiempo más, la calle tendrá acceso a su perpendicular, Prof. Maciel, y se podrá realizar giros a 90 grados, lo que le dará finalmente salida (esto no era posible antes). Ambas cuadras que confluyen-Juan XXIII (entre Prof. Maciel y Soldado Desconocido) y Prof. Maciel (entre Juan XXIII y Ntra. Sra. del Carmen) así como el resto del barrio contarán con pavimentación en hormigón hidráulico”, concluyen.

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