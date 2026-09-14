Docentes confirman gran movilización nacional para el 17 y 18 de septiembre

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y las organizaciones nucleadas en la Intersindical del Sector Educativo lanzaron una convocatoria oficial a una Gran Movilización Nacional que se llevará a cabo durante los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre del corriente.
El principal objetivo de la medida de fuerza es exigir al Poder Ejecutivo el envío inmediato de una adenda al Congreso Nacional, de modo a que se incorpore dentro del Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027 una serie de reivindicaciones históricas del magisterio nacional y del sector educativo superior.
Los principales reclamos del sector educativo son:
- Ajuste salarial del 8% para los docentes de todo el país.
- Creación de rubros esenciales para maestros de grados, horas cátedras, cargos directivos de escuelas y colegios, supervisores educativos y psicólogos.
- Gastos de representación destinados a supervisores educativos, directores de escuelas y colegios.
- Gratuidad absoluta en todas las instituciones públicas del país.
- Nivelación salarial para docentes de nueve universidades públicas (UNVES, UNI, UNP, UNE, UNCA, UNICAN, UNC, UNAMIS, UNA) y de tres institutos superiores (INAES, ISBA, ISNAMU), además del reajuste anual atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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Puntos de concentración y movilización
La protesta tendrá un carácter federal, con movilizaciones simultáneas en la capital y en las principales cabeceras departamentales del interior del país a partir de las 08:00.
- Asunción, Central y Bajo Chaco: Concentración en la Plaza Batallón 40 (sobre las calles Mcal. Estigarribia y Eligio Ayala).
- Concepción: Yby Ya’u (al costado del Puente Yby Ya’u).
- San Pedro: Cruce Guaica y Liberación.
- Cordillera: Caacupé (Km 50, Kurusu Guasu).
- Guairá: Villarrica (Cruce Paraguari).
- Caaguazú:
- Caazapá:
- Itapúa:
- Misiones: Punto de concentración en el Cruce Santa María.
- Paraguarí: Carapeguá (Frente al Estadio Municipal).
- Alto Paraná:
- Ñeembucú:
- Amambay:
- Canindeyú: Zona Alta - Cruce Karumbey.
- Pdte. Hayes: Irala Fernández (Km 375, entrada a Nueva Promesa) y Cruce Pioneros.
Los líderes sindicales recalcaron que la medida busca garantizar un presupuesto digno que garantice la calidad educativa y el respeto a la labor docente.