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14 de septiembre de 2026 a la - 12:19

Docentes confirman gran movilización nacional para el 17 y 18 de septiembre

Personas asisten a una manifestación convocada por la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), en reclamo de un aumento salarial.
Personas asisten a una manifestación convocada por la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), en reclamo de un aumento salarial.Nina Osorio

Gremios de educadores de todo el país convocan a una paralización y movilización masiva para este jueves 17 y viernes 18 de septiembre. Exigen al Poder Ejecutivo la remisión de una adenda al Congreso para incluir un ajuste salarial del 8%, creación de rubros, gastos de representación y la nivelación salarial para universidades e institutos superiores en el PGN 2027.

Por ABC Color
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La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y las organizaciones nucleadas en la Intersindical del Sector Educativo lanzaron una convocatoria oficial a una Gran Movilización Nacional que se llevará a cabo durante los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre del corriente.

El principal objetivo de la medida de fuerza es exigir al Poder Ejecutivo el envío inmediato de una adenda al Congreso Nacional, de modo a que se incorpore dentro del Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027 una serie de reivindicaciones históricas del magisterio nacional y del sector educativo superior.

Los principales reclamos del sector educativo son:

  1. Ajuste salarial del 8% para los docentes de todo el país.
  2. Creación de rubros esenciales para maestros de grados, horas cátedras, cargos directivos de escuelas y colegios, supervisores educativos y psicólogos.
  3. Gastos de representación destinados a supervisores educativos, directores de escuelas y colegios.
  4. Gratuidad absoluta en todas las instituciones públicas del país.
  5. Nivelación salarial para docentes de nueve universidades públicas (UNVES, UNI, UNP, UNE, UNCA, UNICAN, UNC, UNAMIS, UNA) y de tres institutos superiores (INAES, ISBA, ISNAMU), además del reajuste anual atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Lea más: Docentes anuncian paro nacional y exigen reajuste salarial

Puntos de concentración y movilización

La protesta tendrá un carácter federal, con movilizaciones simultáneas en la capital y en las principales cabeceras departamentales del interior del país a partir de las 08:00.

  • Asunción, Central y Bajo Chaco: Concentración en la Plaza Batallón 40 (sobre las calles Mcal. Estigarribia y Eligio Ayala).
  • Concepción: Yby Ya’u (al costado del Puente Yby Ya’u).
  • San Pedro: Cruce Guaica y Liberación.
  • Cordillera: Caacupé (Km 50, Kurusu Guasu).
  • Guairá: Villarrica (Cruce Paraguari).
  • Caaguazú:
  • Caazapá:
  • Itapúa:
  • Misiones: Punto de concentración en el Cruce Santa María.
  • Paraguarí: Carapeguá (Frente al Estadio Municipal).
  • Alto Paraná:
  • Ñeembucú:
  • Amambay:
  • Canindeyú: Zona Alta - Cruce Karumbey.
  • Pdte. Hayes: Irala Fernández (Km 375, entrada a Nueva Promesa) y Cruce Pioneros.

Los líderes sindicales recalcaron que la medida busca garantizar un presupuesto digno que garantice la calidad educativa y el respeto a la labor docente.