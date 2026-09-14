Docentes confirman gran movilización nacional para el 17 y 18 de septiembre

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y las organizaciones nucleadas en la Intersindical del Sector Educativo lanzaron una convocatoria oficial a una Gran Movilización Nacional que se llevará a cabo durante los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre del corriente.

El principal objetivo de la medida de fuerza es exigir al Poder Ejecutivo el envío inmediato de una adenda al Congreso Nacional, de modo a que se incorpore dentro del Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027 una serie de reivindicaciones históricas del magisterio nacional y del sector educativo superior.

Los principales reclamos del sector educativo son:

Ajuste salarial del 8% para los docentes de todo el país. Creación de rubros esenciales para maestros de grados, horas cátedras, cargos directivos de escuelas y colegios, supervisores educativos y psicólogos. Gastos de representación destinados a supervisores educativos, directores de escuelas y colegios. Gratuidad absoluta en todas las instituciones públicas del país. Nivelación salarial para docentes de nueve universidades públicas (UNVES, UNI, UNP, UNE, UNCA, UNICAN, UNC, UNAMIS, UNA) y de tres institutos superiores (INAES, ISBA, ISNAMU), además del reajuste anual atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Lea más: Docentes anuncian paro nacional y exigen reajuste salarial

Puntos de concentración y movilización

La protesta tendrá un carácter federal, con movilizaciones simultáneas en la capital y en las principales cabeceras departamentales del interior del país a partir de las 08:00.

Asunción, Central y Bajo Chaco: Concentración en la Plaza Batallón 40 (sobre las calles Mcal. Estigarribia y Eligio Ayala).

Concepción: Yby Ya’u (al costado del Puente Yby Ya’u).

San Pedro: Cruce Guaica y Liberación.

Cordillera: Caacupé (Km 50, Kurusu Guasu).

Guairá: Villarrica (Cruce Paraguari).

Caaguazú:

Caazapá:

Itapúa:

Misiones: Punto de concentración en el Cruce Santa María.

Paraguarí: Carapeguá (Frente al Estadio Municipal).

Alto Paraná:

Ñeembucú:

Amambay:

Canindeyú: Zona Alta - Cruce Karumbey.

Pdte. Hayes: Irala Fernández (Km 375, entrada a Nueva Promesa) y Cruce Pioneros.

Los líderes sindicales recalcaron que la medida busca garantizar un presupuesto digno que garantice la calidad educativa y el respeto a la labor docente.