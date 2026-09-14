Pacientes oncológicos piden a Isaías Fretes “continuidad” en el Incan

Este lunes, la Apacfa extendió sus deseos de éxito al nuevo ministro de Salud, Isaías Fretes, quien reemplazó a la exministra María Teresa Barán. “Esperamos que su gestión esté marcada por el compromiso y las respuestas concretas a las necesidades de la población”, detallaron.

De igual manera, reiteran que los pacientes oncológicos “no pueden esperar” y específicamente el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) “no puede cambiar de rumbo”.

Específicamente solicitan que los proyectos, programas, compromisos y procesos que fueron impulsados por la administración sanitaria anterior deben continuar al igual que también “fortalecerse”.

“No queremos empezar nuevamente de cero. Queremos continuidad, avances y soluciones para los pacientes que necesitan medicamentos, diagnósticos oportunos, tecnología, profesionales especializados, infraestructura adecuada y tratamientos sin interrupciones”,

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“La enfermedad continúa”

La asociación también reitera que el cáncer “no entiende de cambios de autoridades ni de periodos administrativos”, ya que la enfermedad continúa junto a las necesidades de los pacientes.

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“Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar, observar y ser controladores de todo este proceso, porque nuestra responsabilidad es con los pacientes y sus familias. Deseamos al nuevo Ministro una gestión exitosa, pero también le decimos con respeto y firmeza: No queremos un cambio de timón en el Incan: queremos que el rumbo sea hacia adelante”, concluyen.

Ayer, el ahora expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, tomó la posta de María Teresa Barán en medio de una tensión sostenida con el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) que mantiene una convocatoria a huelga nacional.

En relación con la dinámica de trabajo institucional, el extitular de la previsional remarcó que buscará articular las labores del Ministerio de Salud con las del IPS bajo una visión unificada del sistema sanitario nacional.

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