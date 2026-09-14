Isaías Fretes tras asumir en Salud: “La dignificación del médico es innegociable”

En medio de un clima de tensión por las movilizaciones del gremio médico y tras oficializarse su salida del Instituto de Previsión Social (IPS) para reemplazar a María Teresa Barán, el Dr. Isaías Ricardo Fretes irrumpió en el Ministerio de Salud Pública con un discurso desmarcado del libreto oficialista.

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El médico y cirujano fue claro desde el primer minuto: la salida al conflicto no se logrará con intransigencia, sino reconociendo la legitimidad de los reclamos del sector. “Tengo que hacer honor a mi palabra: la dignificación del médico es innegociable. Vamos a llegar a un punto de coincidencia, pero para encontrar un equilibrio en una negociación, ambas partes tienen que ceder”, afirmó el nuevo titular de la cartera de Salud.

Las palabras de Fretes confirman lo que en los pasillos políticos ya se leía como un viraje en la estrategia del Poder Ejecutivo. Ante el reclamo de un piso salarial digno por parte de referentes gremiales como la Dra. Rosana González, el Gobierno —que inicialmente se limitaba a ofrecer únicamente el escalafón— muestra ahora una apertura a revisar sus números.

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Una “rata de hospital” al mando de la crisis

Para Fretes, el reclamo de sus colegas no es una cuestión teórica ni un expediente administrativo. “Hasta hace cuatro meses yo estaba operando en el Hospital de Clínicas. Soy un hombre de quirófano, un hombre de hospital, una ‘rata de hospital’. Conozco los inconvenientes de primera mano”, aseguró el ministro al definir su identidad profesional.

🔶 Cambio en Salud en medio de crisis con médicos: "Es innegociable para mí la dignificación salarial del médico pero vamos a llegar a un punto de coincidencia", dice Fretes



🔶 "Esto hay que destrabar y tenemos que encontrar puntos de coincidencia. En ese punto de coincidencia,… pic.twitter.com/3ACUWM1H18 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 14, 2026

El nuevo titular de la cartera sanitaria argumentó que su paso por el Gabinete es puramente coyuntural y que su cercanía con las carencias del sistema le da una perspectiva de empatía hacia quienes hoy protestan.

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“Yo soy Rosana González, soy Shirley Ferreira; yo vengo de ahí. Mañana voy a volver a los pasillos con ellos. Sufrí hasta hace cuatro meses la misma falta de insumos que hoy reclaman con toda la razón del mundo. No se le puede exigir a un profesional que atienda en condiciones donde la falta de insumos lo expone a riesgos legales por tener que improvisar para salvar vidas”, subrayó.

🔶 Cambio en Salud en medio de crisis con médicos: "Yo tengo que conseguir la dignificación del médico", dice Fretes



🔶 "Yo conozco la realidad de los hospitales. Yo soy Rossana González, yo soy Shirley Ferreira. Yo tengo que conseguir la dignificación del médico. Vamos a… https://t.co/zKpoSYZPo2 pic.twitter.com/0BMRZJUwlW — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 14, 2026

La discusión por el presupuesto: “Esto es poco y no es justo”

Respecto al margen financiero para desactivar las medidas de fuerza, el ministro reveló detalles de las conversaciones previas sostenidas con la Presidencia de la República.

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Al ser consultado sobre las herramientas presupuestarias puestas a su disposición, Fretes no ocultó su insatisfacción con los números iniciales presentados por los equipos técnicos. “Me dijeron: ‘Esto es lo que tenemos’. Y les respondí: ‘Esto es poco, y no solo es poco, no es justo’. Estuve negociando por mis colegas, porque quiero volver con ellos conservando su respeto”, reveló.

Aunque prefirió guardar reserva sobre los montos concretos que se llevarán a la mesa de diálogo —evitando confirmar si la propuesta oscilará entre los G. 2.000.000 y los G. 3.000.000 solicitados como piso salarial—, ratificó que insistirá en reasignaciones internas para destrabar el conflicto. “Hay un presupuesto al que ajustarse, pero hay formas de reasignar recursos de un lado a otro. La prioridad es dignificar al médico”, insistió.

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La cara oculta del salario médico: Capacitación y costos del propio bolsillo

Ante el cuestionamiento social sobre si los salarios del sector público resultan elevados en comparación con el salario mínimo nacional, Fretes expuso un análisis sobre las exigencias financieras que pesan sobre los hombros de un profesional de la salud y que el Estado paraguayo no cubre.

El ministro comparó la realidad nacional con su etapa de formación en Europa.

“En Francia, el hospital me exigía ir como mínimo a un congreso por año y cubría todos mis gastos porque eso construía el prestigio de la institución. Las bibliotecas estaban suscritas a las mejores revistas indexadas. Acá, vas a un hospital y no hay biblioteca, o si la hay, no está suscrita a nada”, explicó.

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Según detalló, un médico local debe desembolsar de su propio sueldo:

Asistencia a congresos internacionales : Unos USD 1.500 únicamente en pasajes, inscripción y estadía para un evento en la región (como Argentina).

Suscripción a literatura científica : Alrededor de USD 350 anuales por revista especializada para mantenerse actualizado y evitar negligencias.

Defensa jurídica: Abogados particulares para afrontar procesos judiciales cuando ocurren complicaciones derivadas de la falta de insumos hospitalarios, ya que las instituciones públicas no proveen respaldo legal.

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Esa formación médica continua es la principal protección de un médico contra los problemas médico-legales. Es un costo que quien no está en el gremio muchas veces no analiza”, puntualizó.

🔶 Cambio en Salud en medio de crisis con médicos: "Los técnicos me dijeron que esto es lo que se tiene y yo dije que es poco y no es justo", dice Fretes



🔶 "Hablé con María Teresa Barán. Tuvo la gentileza de llamarme. Vamos a estar encontrándonos a las 7:00. A las 9:00 tengo… https://t.co/zKpoSYZPo2 pic.twitter.com/IKXPpQgorl — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 14, 2026

Las trabas en el IPS y la fuga de cerebros

En su repaso por la gestión que deja en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde será sucedido por el Dr. Derlis León, Fretes volvió a tildar de “vergüenza” que una enfermera perciba G. 2.800.000 y criticó los reglamentos burocráticos que castigan a los profesionales que buscan perfeccionarse en el exterior.

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Citó el caso de un joven neurocirujano que obtuvo una beca para formarse durante un año en el prestigioso Barrow Neurological Institute de Estados Unidos. Debido a normas internas de la previsional, la institución se negaba a conservarle el salario durante su entrenamiento.

“¿Qué va a pasar con ese colega? Se va a capacitar al más alto nivel del mundo y, si el IPS no le respalda, cuando vuelva va a mandar a la mierda a la institución y se va a ir al sector privado. Perderemos mano de obra calificada que ya estaba formada en nuestra casa”, advirtió.

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Mencionó además cómo una experiencia similar ocurrida en su juventud en Francia —donde el sistema público le pagó un entrenamiento en la provincia de Toulouse— le permitió introducir en su momento la técnica de la sutura mecánica quirúrgica en el Paraguay, pese a las resistencias iniciales de las empresas farmacéuticas.

🔶 Cambio en Salud en medio de crisis con médicos: "La posibilidad de una educación médica tiene un costo", dice Fretes



🔶 "Hay un punto que hay que analizar dentro del salario médico que los hospitales no le dan a uno, que es la posibilidad de una educación médica continua que… https://t.co/zKpoSYZPo2 pic.twitter.com/wRI4PA4SyH — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 14, 2026

Apuesta por la India y agenda inmediata

Entre los proyectos que quedan encaminados para el sistema sanitario, Fretes destacó una alianza estratégica acordada con la Embajada de la India.

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El plan contempla capacitaciones virtuales diarias por streaming con especialistas hindúes, la llegada de médicos expertos a Paraguay para entrenamientos de un mes y la enseñanza de inglés a profesionales locales para acceder a pasantías en el país asiático. “El beneficiario final de toda esta capacitación no es solo el médico, es el paciente paraguayo”, aseveró.

Para la jornada de hoy, la agenda del nuevo ministro incluye una reunión de empalme a primera hora con la saliente ministra Teresa Barán, un encuentro de trabajo con la ministra de Trabajo para analizar el histórico de las negociaciones laborales y la posterior convocatoria a los gremios médicos para entablar una mesa de diálogo definitiva.

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“Soy un docente de alma y un formador de médicos. Necesito que la ciudadanía sepa que no vengo a esconder las cartas, sino a buscar una solución real para que el país deje de sufrir”, concluyó el ministro.