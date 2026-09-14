“Vertederos cero”: Municipalidad impide vertido de basura en Asunción

Mediante una nueva intervención, la comuna capitalina evitó este lunes que un hombre a arroje residuos en el en el barrio Roberto L. Petit, esto en el marco del marco del operativo Vertederos Cero.

Los procedimientos son acompañados por la Dirección de la Policía Municipal de Vigilancia y también la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Asimismo, este caso se registró específicamente en la zona de 21ª Proyectada y Capitán Figari, donde los inspectores sorprendieron en flagrancia a una persona cuando arrojaba residuos en el lugar, por lo que intervinieron e impidieron que continuara con su acción.

“La persona responsable fue identificada y se labró el acta correspondiente”, asegura la Municipalidad. Por el hecho se registró una infracción al artículo 11º de la Ordenanza Nº 408/14, de “Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Promoción de la Cultura de Basura Cero”, que prohíbe arrojar o depositar residuos en espacios del dominio público.

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Controles continuarán en la capital

Según el encargado de los operativos, Luis Arévalo, de la Dirección de la Policía Municipal de Vigilancia, los trabajos continuarán en toda la ciudad de manera coordinada con otras dependencias e instituciones para detectar e impedir los vertidos irregulares de basura.

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Asimismo, la ciudadanía también puede colaborar con los controles con denuncias, de ser posible, con fotografías o videos que ayuden a identificar a los responsables.

Finalmente, las denuncias pueden realizarse al número de WhatsApp de la Dirección de Atención al Ciudadano: 0986 128 777.

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